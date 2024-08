- Des pluies exceptionnelles sont attendues en Haute-Souabe

Suite à de fortes tempêtes dans le district de Karlsruhe, le Service météorologique allemand (DWD) prévoit des conditions météorologiques difficiles cette nuit, cette fois dans le sud-est et le sud de Bade-Wurtemberg. La région d'Oberschwaben à l'Ostalb sera particulièrement touchée. Un porte-parole du DWD a mentionné des précipitations isolées allant jusqu'à 40 litres par mètre carré, ainsi que de la grêle et des rafales allant jusqu'à 80 kilomètres par heure.

Surveillance des niveaux d'eau

Selon le centre de prévision des inondations, des augmentations importantes des niveaux d'eau sont possibles dans les ruisseaux et les petits fleuves touchés en raison des précipitations locales importantes jusqu'à jeudi soir. En cas de fortes précipitations, des débordements locaux du système d'égouts et des inondations rapides des rues, des sous-sols, des tunnels et des parkings souterrains peuvent se produire dans les zones urbanisées. Des inondations de routes sont également possibles dans les zones rurales.

Le centre de prévision des inondations recommande aux résidents des zones touchées de rester vigilants et de surveiller de près les niveaux d'eau. La Commission, en coordination avec les autorités locales, surveillera de près la situation et déployera des ressources si nécessaire pour atténuer les inondations potentielles.

