- Des pluies abondantes provoquent de graves inondations et des arbres déracinés.

Des pluies torrentielles et des aversesorageuses ont frappé des parties de Basse-Saxe et de Brême. À Brême, divers passages de métro et tunnels de bus sont devenus inaccessibles, selon les rapports de la compagnie de tramways de Brême. À Oldenburg, les routes étaient inondées et la caserne de pompiers locale a géré plus de 50 interventions dans la région. Des arbres ont été déracinés, de grosses branches cassées, et il y a eu des inondations sur les routes, les caves et les trottoirs, selon la caserne de pompiers du district d'Oldenburg.

La cause était une tempête inattendue qui a balayé le comté du nord dans l'après-midi, selon les rapports de la caserne de pompiers. Un arbre tombé a bloqué l'autoroute A29. Aucun décès n'a été signalé. En raison d'une visibilité réduite à seulement 5 mètres, la circulation sur l'autoroute a été momentanément interrompue. À Hude (comté d'Oldenburg), un chauffeur de camion a dû être secouru de son véhicule après qu'un arbre lui soit tombé dessus.

La caserne de pompiers d'Oldenburg a poursuivi ses missions malgré les défis, répondant à plus de 50 interventions pendant la tempête. Despite the numerous obstacles caused by the storm, including fallen trees and inundations, the local fire department remained vigilant in their firefighting efforts.

