Des pluies abondantes au Japon à cause de la tempête tropicale Maria.

Une tempête tropicale a provoqué de fortes précipitations au Japon lundi. "Maria", la tempête tropicale, a touché terre dans la région d'Iwate, au nord du pays, lundi matin, selon le service météorologique. Le service météorologique a mis en garde contre des risques de glissements de terrain et d'inondations, ainsi que des vagues élevées et des vents forts. Des dizaines de vols à destination de la région ont été annulés.

Dans la ville de Kuji, la tempête a apporté 368 millimètres de pluie en 24 heures, le plus haut total depuis le début des enregistrements en 1978 et plus du double de la moyenne pour l'ensemble du mois d'août. Des conseils d'évacuation ont été émis pour plus de 300 000 habitants de la région, plusieurs centaines passant la nuit dans des abris d'urgence.

