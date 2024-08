Des plongeurs récupèrent quatre corps supplémentaires après le naufrage d'un luxueux yacht près de la Sicile.

Des rapports des médias italiens suggèrent que parmi les quatre corps récupérés, deux ont été identifiés comme étant le magnat de la tech Mike Lynch, surnommé le "Bill Gates britannique", et sa fille de 18 ans. Au total, cinq corps ont été retrouvés depuis l'incident, le premier ayant été découvert lundi. Deux personnes sont toujours portées disparues.

Le luxueux yacht "Bayesian", transportant un équipage de 10 et 12 passagers, a coulé au large de Porticello, en Sicile, lors d'une tempête dimanche soir. La cause a été un tourbillon d'eau, un phénomène similaire à un tourbillon sur l'eau, capable de générer des vents dépassant 100 km/h, ce qui peut entraîner des conditions marines sévères et potentiellement faire chavirer un navire. Quinze personnes ont été secourues.

La récupération de lundi aurait été celle du cuisinier du yacht. La cause de l'accident est encore en cours d'enquête. Un tourbillon d'eau est décrit comme une "colonne d'air verticale et tournante" qui se forme sous une tempête sur la mer, capable de produire des vitesses de vent dépassant 100 km/h, entraînant des conditions marines chaotiques qui peuvent déstabiliser un navire.

Des plongeurs ont été envoyés sur les lieux en bateau depuis le port de Porticello mercredi matin, accompagnés d'un drone sous-marin, selon les reporters de l'AFP. Le "Bayesian" gît immergé à une profondeur de 50 mètres.

Les pompiers italiens ont rapporté mardi soir que les plongeurs avaient accès au yacht, mais la mission a été décrite comme complexe et longue. L'espoir de trouver les disparus vivants s'amenuise à mesure que les heures passent.

Les experts ont souligné que les yachts de luxe comme le "Bayesian" sont construits avec des chambres d'air étanches à l'eau. "Des rapports de survivants ont émergé de ces chambres d'air" a affirmé l'ingénieur britannique Jean-Baptiste Souppez, publié par le Science Media Centre.

Outre Lynch et sa fille, Jonathan Bloomer, haut responsable chez Morgan Stanley International, et sa femme, Judy, étaient également à bord et sont portés disparus, selon les informations de la compagnie d'assurance Hiscox. Selon les médias italiens, les passagers étaient des invités de Lynch, qui célébrait son acquittement dans une affaire de fraude à milliards de dollars à bord du yacht.

Lynch a été innocenté de toutes accusations de fraude aux États-Unis en juin dans le cadre de la vente de sa société de logiciels Autonomy à Hewlett-Packard. Il était accusé d'avoir falsifié des registres et exagéré les revenus de son entreprise. Le "Sunday Times" a estimé la fortune nette de Lynch à environ 587 millions d'euros.

Le tourbillon de mer qui a frappé dimanche soir est considéré comme la cause du naufrage du "Bayesian".

