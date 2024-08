- Des plongeurs récupèrent des corps de bateaux de luxe immergés

Équipe de Plongée a Repris la Recherche des Six Passagers de Yacht Portés Disparus Mardi

La recherche a repris pour les six personnes toujours portées disparues d'un yacht de luxe qui a coulé mardi matin, suite à un accident de bateau au large de la Sicile. Le vaisseau, identifié comme le "Bayesian", a été localisé à une profondeur de 50 mètres sous la surface de l'océan, où des plongeurs spécialisés des pompiers, expérimentés en plongées en espace confiné, ont été déployés pour l'opération.

Le "Bayesian" avait à son bord dix membres d'équipage et douze passagers, ayant subi une collision avec un tourbillon d'eau lors d'une tempête. Bien que de nombreuses personnes aient été sauvées, l'incident a entraîné la mort d'un passager et a laissé six autres portés disparus.

Les passagers disparus comprenaient le magnat de la technologie britannique Mike Lynch, sa fille de 18 ans, le responsable de Morgan Stanley Jonathan Bloomer, et Chris Morvillo, représentant juridique du cabinet Clifford Chance, ainsi que leurs conjoints, selon Salvatore Cocina, responsable de la protection civile en Sicile.

Passagers à Bord du Yacht de Lynch

Les médias italiens ont rapporté que les passagers à bord étaient des invités de Lynch, qui avait apparemment célébré son acquittement dans un procès pour fraude de plusieurs milliards de dollars sur le yacht.

Après son acquittement aux États-Unis en juin, le "Sunday Times" a estimé la fortune de Lynch à environ 587 millions d'euros. L'entrepreneur renommé a été innocenté de toutes charges de fraude liées à la vente de son entreprise de logiciels Autonomy à Hewlett-Packard. Lynch était accusé de falsification de registres et d'exagération des revenus de son entreprise.

Mât Brisé du "Bayesian"

Le "Bayesian" a été construit en Toscane en 2008 et a été rénové en 2020, se vantant d'être le plus haut mât en aluminium de voilier du monde, atteignant 75 mètres de haut.

Karsten Boerner, le capitaine d'un autre yacht stationné au port de Porticello lors de l'incident, a rapporté au journal "Corriere della Sera" que des vents de hurricane très forts s'étaient levés la nuit précédente, nécessitant des efforts importants pour maintenir son vaisseau stable. Témoin du balancement du mât du "Bayesian" avant qu'il ne se brise sous la pression, Boerner a partagé son compte-rendu.

Tempête Inattendue pour l'Équipage

Des conditions météorologiques anormales accompagnées de tempêtes inhabituellement fortes peuvent avoir pris l'équipage du "Bayesian" au dépourvu. Le métrologiste Luca Mercalli a expliqué que la température de l'eau de surface autour de la Sicile était d'environ 30 degrés Celsius, 3 degrés plus chaude que la moyenne pour cette période de l'année. Mercalli a hypothétisé que la source d'énergie thermique pourrait potentiellement entraîner des tempêtes de cette intensité, bien qu'il ait argumenté contre l'attribution de la tempête uniquement au réchauffement climatique.

Citant une source anonyme, le gouvernement britannique a envoyé quatre enquêteurs en Sicile pour examiner l'incident maritime. Leur objectif principal est de déterminer si l'équipage du "Bayesian" avait suffisamment de temps pour se préparer à la tempête imminente, en sécurisant le vaisseau auparavant.

Malgré le fait d'être le principal hôte du yacht, Mike Lynch était également parmi les six personnes toujours portées disparues après l'incident. Les opérations de recherche et de sauvetage ont continué dans l'espoir de localiser Mike Lynch et les cinq autres passagers portés disparus.

