Les Délicieuses Délices de l'Amérique et Bien Plus

Des plats de cuisine de classe mondiale des États-Unis, avec les meilleures pizzas du monde entier.

De la riche et savoureuse gumbo de Louisiane au poke hawaïen et au simple mais satisfaisant sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture, les États-Unis regorgent de plats délicieux. CNN Travel a sélectionné pour vous 20 de ces options alléchantes – voyez si vos favoris figurent sur cette liste.

Et ce n'est pas seulement la cuisine américaine qui attire l'attention. Les 50 Top Pizza Awards, basés en Italie, ont récemment annoncé leurs gagnants pour 2024, et surprise, surprise – le champion n'était pas de Naples ou de Rome, mais plutôt un petit restaurant niché dans le Lower East Side de Manhattan.

Parlant de victoires inattendues, Jane Satow, originaire de Virginie, a déménagé dans la région française de Provence, célèbre pour ses champs de lavande et sa cuisine méditerranéenne, et a établi une école de cuisine qui enseigne aux locaux français l'art de préparer les plats locaux.

Relier le Monde

Il y a six décennies, le Japon a introduit le premier train à grande vitesse, déclenchant une révolution ferroviaire mondiale. Aujourd'hui, la Chine remet ça en révolutionnant à nouveau les voyages en train avec ses trains à sustentation magnétique, capables d'atteindre des vitesses allant jusqu'à presque 400 mph (640 km/h).

Pendant ce temps, les compagnies ferroviaires européennes s'efforcent d'accueillir une nouvelle ère de trains de nuit, avec de nouvelles lignes, des tarifs plus bas et des aménagements luxueux à l'horizon. Malheureusement, ces projets ambitieux ont rapidement rencontré des obstacles.

Malheureusement, les options de voyage interurbain abordables aux États-Unis pourraient être en voie de disparition, car les gares d'autobus Greyhound ferment dans tout le pays. Chicago, actuellement au bord de la perte de son dernier terminal d'autobus interurbain, représente une menace significative pour les libertés de voyage de nombreux passagers à faible revenu, aînés et minorités ayant peu d'options de transport.

Le Compagnon Parfait de l'Homme

Voyager en première classe, avec des couvertures douillettes, des friandises et un spa à bord ? Ce chien critique pousse des hurlements de joie ! Bark Air, une nouvelle compagnie aérienne destinée aux chiens et à leurs compagnons humains, facture la somme astronomique de 8 000 $ pour un billet international simple pour un duo poilu-humain. Découvrez-le ici.

Pour ceux qui préfèrent un voyage terre à terre, un duo d'Australiens aventuriers a entrepris un tour du monde en moto avec leur animal de compagnie préféré. Leur histoire de routard marquée par le destin a été adoucie par leurs trois chiens sauvés, qui ont eux-mêmes connu leurs propres revers avant de rejoindre la famille voyageuse.

Derrière les Coulisses de la Fontaine de Trevi

Avec son allure majestueuse, la Fontaine de Trevi de Rome est l'un des monuments les plus vénérés de l'une des villes les plus admirées du monde. Mais vous êtes-vous déjà demandé d'où vient son eau ? Regardez cette vidéo pour découvrir les secrets de sa source d'eau antique.

Au Cas où Vous L'auriez Manqué

Le "croisière sans fin" ne fait pas exactly une bonne première impression.

Après un retard de quatre mois, elle a finalement pris la mer – avant de s'arrêter à nouveau ! – et est maintenant enfin en route.

Le fils d'une star de la télévision a entrepris un voyage en Europe sans chaperon.

Attendez-vous à des réactions.

Le public n'a que quelques jours de plus pour voter au concours annuel du ours gras.

Un conflit ours contre ours a retardé la révélation de ce année's tableau.

Un instructeur de vol reconvertit des avions de chasse en logements branchés.

Vous pouvez maintenant louer ces maisons uniques avion-converties à son école de vol en Alaska.

Les responsables du tourisme des régions touchées par la tempête ont émis des avertissements de voyage.

L'ouragan Helene visait la saison touristique automnale des couleurs d'automne.

