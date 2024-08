Des pirates étrangers semblent avoir attaqué l'équipe de Harris.

Des hackers semblent avoir pris pour cible à la fois les Républicains et les Démocrates lors de la campagne électorale aux États-Unis. L'équipe de campagne de la candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine Kamala Harris aurait été la cible d'une cyberattaque étrangère, selon des informations rapportées. Un porte-parole a confirmé cette information sur demande. Selon lui, l'équipe a été informée par le FBI en juillet d'une "opération d'influence par des acteurs étrangers". Le porte-parole a insisté sur le fait qu'ils disposaient de "solides mesures de sécurité informatique" et, à leur connaissance actuelle, aucun accès non autorisé n'avait été obtenu.

"We remain in contact with the relevant law enforcement agencies," the spokesperson said. Previously, the FBI had confirmed that they are investigating a possible hacker intrusion into the internal communication of the Republican presidential candidate Donald Trump's campaign team.

"Politico" first reported the case over the weekend after the news portal received several emails from an sender named "Robert" containing internal communication of the campaign team. The "Washington Post" and "New York Times" were contacted in a similar manner.

According to "Politico", the Trump team blamed "hostile foreign actors" for the cyberattack and cited a threat analysis by Microsoft's Threat Analysis Center, which mentions alleged Iranian interference in the US election campaign. The analysis states that a group linked to the Iranian Revolutionary Guards infiltrated the account of a former high-ranking member of a campaign team and sent so-called spear-phishing emails from there.

Un allié de Trump signale un compte email piraté

Microsoft n'a identifié ni personnes ni partis spécifiques dans l'analyse des menaces. Cependant, les médias américains suggèrent que l'allié proche de Trump, Roger Stone, pourrait être concerné. Il a déclaré au "Washington Post" que son compte email avait été compromis. Son avocat a déclaré à CNN qu'il avait été contacté à la fois par Microsoft et le FBI à ce sujet.

L'équipe de Trump n'a pas fourni de preuve directe d'un piratage par des acteurs iraniens à "Politico". Le "Washington Post" a rapporté, citant des sources internes, que si le FBI soupçonne des acteurs iraniens d'être derrière les cyberattaques, il est moins clair si les mêmes groupes ont également envoyé des emails aux journalistes américains.

Je ne suis pas impliqué dans l'enquête concernant mon compte email, comme je l'ai indiqué à mon avocat. En ce qui concerne les Démocrates, malgré la cyberattaque, ils affirment n'avoir subi aucun accès non autorisé.

