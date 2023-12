Des photos extraordinaires révèlent le royaume secret du sol

C'est une scène que la plupart d'entre nous associent à une savane ouverte dans un documentaire sur la nature, mais le photographe Andy Murray regarde le drame se dérouler depuis son jardin dans le Somerset, au Royaume-Uni. À genoux, il regarde à travers une loupe un pseudoscorpion de 6 millimètres de long terrasser un collembole de plus de la moitié de sa taille.

Pour Murray, ces animaux microscopiques du sol sont aussi fascinants que les lions et les zèbres que l'on peut voir lors d'un safari - mais ils sont bien plus accessibles, si l'on sait où chercher.

"Ils vivent dans un monde minuscule, qui fonctionne comme le nôtre, mais à très petite échelle", explique-t-il à CNN. "Si vous les observez suffisamment longtemps, vous verrez les mêmes choses se produire : vous verrez des chasseurs et des chassés, vous verrez des animaux qui broutent, vous verrez des interactions bizarres et amusantes.

Et les chances de voir une forme de vie dans le sol, bien qu'à travers une loupe, sont élevées. Selon une étude récente publiée dans la revue PNAS, plus de la moitié des espèces vivent dans le sol, ce qui en fait l'habitat le plus riche en espèces sur Terre.

Pourtant, malgré cette richesse, les créatures qui vivent dans le sol sous nos pieds sont relativement peu connues. Murray souhaite que cela change et espère que la macrophotographie lui permettra de mettre au jour les particularités et les caractéristiques de ces animaux extraordinaires et de plaider en faveur de leur protection.

"Photographier un monde qui n'a pas été beaucoup photographié auparavant est une grande émotion", déclare-t-il. "C'est un sentiment d'explorateur, c'est exactement la même chose que celle qui pousse les gens à gravir l'Everest ou à se rendre au pôle Nord, mais à une échelle plus petite.

Explorer l'inconnu

Murray, 56 ans, se souvient que son intérêt pour le microscopique remonte à son enfance, mais que pendant des années, les limitations technologiques l'ont empêché de partager ce qu'il voyait. Il y a plus de dix ans, lorsque la macrophotographie est devenue possible avec un appareil photo numérique, il s'est consacré à cet art, jonglant avec ses emplois de musicien, de chef cuisinier et, actuellement, de rédacteur en chef indépendant.

Bien qu'il n'ait pas de formation scientifique, M. Murray affirme qu'il possède "les outils et la passion" et qu'il a accumulé plus de 10 000 heures de travail sur le terrain en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Pendant cette période, il estime avoir découvert 30 nouvelles espèces, dont une dans un étang de son jardin. Ses photographies ont été utilisées dans des rapports scientifiques, notamment dans la récente étude des PNAS, et il documente également ses découvertes sur son site web "The Chaos of Delight" (Le chaos du plaisir).

Mais certains animaux du sol risquent de disparaître avant même d'avoir été identifiés, car leur habitat se dégrade de plus en plus en raison de l'agriculture intensive et de la déforestation. Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, un tiers des sols de la planète sont déjà érodés et ce chiffre pourrait atteindre le chiffre choquant de 90 % d'ici à 2050.

La disparition de ces organismes aurait d'énormes répercussions, explique Mark Anthony, écologiste à l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage, et coauteur du rapport de PNAS. Ces minuscules créatures jouent un rôle crucial pour la planète, à la fois en tant que décomposeurs et en tant que source de nourriture essentielle pour les animaux situés plus haut dans la chaîne alimentaire.

"Cette décomposition est essentielle. Sans elle, le carbone ne s'accumulerait pas dans le sol et nous serions ensevelis sous les matières organiques", explique-t-il.

Selon le rapport, le sol abrite probablement 59 % des espèces de la planète, des microbes aux mammifères (bien qu'il note une large marge d'erreur de 15 %, ce qui souligne la difficulté d'estimer la biodiversité du sol). Anthony espère que le fait d'illustrer l'ampleur de la vie dans le sol contribuera à sa conservation, en comparant cette recherche à un recensement gouvernemental : "On fait un recensement pour avoir une idée de l'endroit où vivent les gens, ou de l'endroit où il faut distribuer les ressources pour les soutenir. Ici, il s'agit essentiellement d'un recensement pour essayer de dire : "Hé, nous avons des ressources que nous consacrons à la crise de la biodiversité, nous devrions en réaffecter une plus grande partie à la conservation des sols"".

De jolies créatures

Le défi consiste à faire en sorte que les gens s'intéressent aux bestioles du sol autant qu'aux éléphants, aux pingouins ou à d'autres animaux conventionnellement mignons et plus visibles.

C'est là que la photographie de Murray entre en jeu. Capturer les couleurs, les protubérances, les textures et les visages de ces créatures d'un autre monde peut les rendre sympathiques.

Son cœur bat pour les collemboles, le premier animal du sol sur lequel il a posé les yeux, en dehors des vers ordinaires et des cloportes. Ces minuscules créatures, capables de survivre à des températures extrêmes, sont présentes dans le monde entier, mais elles sont souvent considérées comme des parasites et combattues à l'aide d'insecticides en raison des dégâts qu'elles peuvent causer aux cultures.

Il pense que si les gens pouvaient les voir de près et observer leurs couleurs et leurs complexités, ce point de vue pourrait changer. "Elles sont tout simplement bizarres, squashy et intéressantes, et elles ont des visages", explique-t-il. "Il est très difficile de les regarder et de ne pas les trouver mignons.

En observant les créatures interagir dans leur habitat naturel, Murray contribue également à alimenter la science. "Il capture des moments de la vie du sol qui font des choses intéressantes et géniales", explique Anthony, comme la ponte d'œufs dans un endroit où l'on ne s'y attendrait pas. "Cela nous permet d'apprécier ce qu'ils font lorsqu'ils sont chez eux.

Malgré le nombre apparemment illimité de sujets, Murray pense qu'il n'est peut-être que l'un des quelques douzaines de photographes professionnels au monde à se concentrer sur les animaux du sol. Il reste encore beaucoup à découvrir, et ces animaux extraordinaires, qui ressemblent à des extraterrestres, sont à notre porte.

"Toute personne munie d'une loupe peut aller dans un jardin ou un parc et voir les choses que je vois", déclare M. Murray. "Tout est là, c'est un autre monde.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com