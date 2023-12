Des photos époustouflantes des plongeurs "sirènes" de Corée du Sud

"Sa plus grande préoccupation était la fin de cette tradition", a déclaré M. Lee à CNN à propos de Ko Ryou-jin, une Haenyeo de troisième génération. Elle m'a parlé en coréen et m'a dit : "Je vais être la dernière". Puis elle a dit en anglais : "Je suis la dernière sirène".

La déclaration de Ko a inspiré le titre du nouveau livre de photographies de Lee, qui non seulement met en lumière le mode de vie et de travail unique des Haenyeo - qui a été reconnu par l'UNESCO comme faisant partie du patrimoine culturel de la Corée du Sud en 2016 - mais souligne également la façon dont leurs traditions de longue date sont de plus en plus mises en péril par la crise climatique et le passage du temps.

Avec un texte d'introduction de Ko, avec qui Lee est restée en contact depuis sa visite à Jeju en 2018, "The Last Mermaid" présente des portraits du groupe multigénérationnel de femmes au travail - se préparant à plonger avec leur équipement robuste, réparé à la main, ou émergeant de la mer avec leurs prises, remontées à la surface à l'aide de filets et de flotteurs au lieu d'équipements mécaniques modernes. Des images en gros plan montrent les simples nécessités du travail, comme les poids de plomb arrondis que les Haenyeo utilisent pour descendre rapidement au fond de la mer, ainsi que des clichés détaillés de la vie marine, comme les rangées de ventouses sur les tentacules des pieuvres.

"L'intrigant lien entre les Haenyo et la structure familiale semi-matriarcale de l'île de Jeju est au cœur de cette histoire", écrit Lee dans un texte d'introduction à son livre. "Au fil des générations, cette île a été un bastion de la force et de la résilience féminines", poursuit l'introduction, "et les Haenyo incarnent ce puissant héritage".

Lee a vécu en Corée du Sud jusqu'à l'âge de sept ans, puis sa famille a déménagé à Toronto. Il a toujours été conscient de l'existence des Haenyeo, a-t-il déclaré à CNN, ayant visité Jeju lorsqu'il était enfant. "Je pense que les gens les considèrent presque comme des travailleurs", a-t-il déclaré, expliquant que le mode de vie unique des Haenyeo est quelque peu considéré comme acquis au niveau local.

C'est plus tard dans sa vie qu'il a voulu en savoir plus sur cette communauté. "Je pensais beaucoup à la diversité et à la représentation et j'explorais mon identité personnelle", a déclaré le photographe, aujourd'hui installé à New York, dont le travail a été publié dans Vogue, Dazed et le T Magazine du New York Times. "En tant qu'Américain d'origine coréenne et ayant passé la majeure partie de ma vie aux États-Unis et au Canada, ce fut une belle expérience que de revenir et de renouer avec ma culture et mon héritage, et d'essayer de les partager avec le monde", a-t-il ajouté.

Se rapprochant de la communauté des plongeurs autour de petits déjeuners de la populaire boulangerie coréenne Paris Baguette, M. Lee a passé de longues journées avec les Haenyeo, mais n'a pas plongé lui-même. (Les femmes, dont la plupart ont entre 60 et 80 ans, arrivaient généralement tôt le matin pour se préparer, notamment à l'aide d'un appareil de mesure de la tension artérielle pour vérifier que tout le monde était en état de plonger, avant de passer toute la journée dans l'eau.

Une plongeuse Haenyeo montre un petit poulpe, qui fait partie de sa prise. Le drapeau coréen flotte dans la brise marine.

Les femmes ont accueilli Lee dans leurs rangs d'une manière qui a rappelé au photographe la relation étroite qu'il entretenait avec sa grand-mère décédée. "Historiquement, sur l'île de Jeju, la société était matriarcale. Ce sont les femmes qui plongeaient et qui subvenaient aux besoins de la famille, et elles étaient les soutiens de famille", explique M. Lee. "Il y avait ce lien spécial... la famille est une partie importante de la culture.

Les Haenyeo tiennent à maintenir leurs traditions vivantes en utilisant des équipements simples, comme des combinaisons de plongée en néoprène qui sont constamment raccommodées et réparées, explique Mme Lee. "C'est un peu comme si l'histoire avait été capturée. Ils n'ont pas changé leur mode de vie depuis une soixantaine d'années".

Il n'y avait pas ce sens de la hiérarchie que l'on retrouve dans d'autres régions de Corée... tout le monde se soutenait et chacun faisait le même travail", a déclaré Lee à CNN à propos de la communauté Haenyeo... "D'une certaine manière, cela semblait plus harmonieux". Je suis très reconnaissant d'avoir été autorisé à entrer dans cet espace et à observer", a-t-il poursuivi à propos du temps qu'il a passé avec les femmes.

Cependant, M. Lee a également observé des difficultés entre l'ancien et le nouveau, la crise climatique obligeant les Haenyeo à adapter leurs méthodes de pêche. Le changement climatique a réchauffé les eaux autour de Jeju d'environ deux degrés Celsius au cours des 36 dernières années, selon une étude publiée en 2023 dans la revue Sustainability. Ko a expliqué à Lee qu'il n'est désormais plus possible pour les Haenyeo de suivre les pratiques de pêche durables qu'ils ont cultivées au fil des décennies en raison des changements survenus dans les écosystèmes marins. Une surpopulation d'oursins, par exemple, a perturbé les habitudes de pêche des plongeurs, tandis que le réchauffement des eaux a attiré dans la région des espèces marines venimeuses et prédatrices comme les serpents et les pieuvres.

Ko a également expliqué à Lee que, par le passé, les plongeurs pouvaient facilement trouver leur principale prise - une sorte de mollusque marin appelé conque turban - qui est souvent exportée vers le Japon, où elle est considérée comme un mets raffiné. Aujourd'hui, les Haenyeo doivent nager pendant une heure avant d'en trouver. "Non seulement leur travail est devenu plus dangereux, mais il est aussi plus difficile de trouver de la vie marine à attraper", a déclaré Mme Lee. "Leur pratique de la durabilité a été rompue. Ils doivent travailler encore plus dur pour gagner leur vie".

Un filet lourd, rempli de conques turban, et une plongeuse Haenyeo qui remonte à la surface, des oursins à la main.

Les traditions de plongée de Jeju remontent peut-être au Ve siècle, et le fait que les Haenyeo aient tranquillement persévéré dans leurs traditions au milieu des tumultes de l'histoire récente de la Corée n'a pas échappé à Lee. "C'est un endroit qui a tellement changé en si peu de temps, passant d'un pays déchiré par la guerre et très pauvre à un pays développé, et tout cela me vient à l'esprit", a-t-il déclaré.

Mais ces développements économiques et sociaux rapides en Corée du Sud ont fait que les jeunes générations sont souvent moins attirées par la vie et le travail comme les Haenyeo, selon Ko. Elle a essayé de recruter davantage de jeunes femmes pour rejoindre sa communauté, mais elle a confié à Lee que ce n'était pas chose aisée. Depuis que Lee a visité l'île, une autre jeune plongeuse a rejoint les Haenyeo, ce qui signifie que Ko n'est plus la "dernière sirène".

"C'est incroyable que cette tradition existe depuis plus de mille ans", a déclaré Lee, qui prévoit une exposition des photographies à Séoul, la capitale de la Corée du Sud, au printemps. "Je pense qu'il est important de préserver autant que possible cette histoire, car malheureusement, je ne sais pas si elle est durable.

