Des photographies aériennes révèlent des dégâts considérables sur un important gisement de pétrole russe.

En Russie, une installation de stockage de pétrole dans la région de Proletarsk, dans l'oblast de Rostov, est sous le siège des forces ukrainiennes depuis environ deux semaines, ce qui a entraîné des dommages importants. Des images satellites du programme Copernicus de l'UE ont révélé l'ampleur des dommages, indiquant plusieurs attaques de drones. L'installation, située à l'est de la ville, est en flammes depuis plus de deux semaines, avec des images de l'incendie diffusées dans le monde entier.

Sur les 74 citernes de stockage du site, de nombreuses ont été éradiquées ou endommagées, selon les images satellites. La première frappe de drone ukrainien sur l'installation a eu lieu le 18 août, et les pompiers ont réussi à maîtriser l'incendie début septembre. Radio Liberté a publié des images avant-après du site.

L'installation de stockage de pétrole de Proletarsk est située à environ 500 kilomètres de la zone de conflit de Donbass et est l'une des plus grandes. Le nombre exact de citernes détruites n'est pas clair, mais plusieurs sont probablement détruites. Des rapports de Kiev suggèrent que l'installation stockait également du pétrole utilisé par l'armée russe.

Attaquer l'infrastructure énergétique de la Russie est un objectif déclaré de l'Ukraine, visant à entraver l'approvisionnement de l'armée russe et à affaiblir la force économique du pays. La Russie tire d'importantes ressources financières des revenus du pétrole et du gaz, trouvant des acheteurs dans le monde entier, y compris des pays européens comme la Hongrie et la Slovaquie.

Des frappes supplémentaires près de Moscou et à Omsk

Selon le colonel Reisner, analyste militaire s'exprimant sur ntv.de fin juillet, les attaques de drones ukrainiens ont entraîné une baisse de la production de 5 %, tandis que d'autres experts estiment une baisse de 15 %. Depuis, il y a eu des frappes supplémentaires, dont une près de Moscou. De plus, un incendie s'est déclaré dans l'une des plus grandes raffineries de pétrole de Russie à Omsk.

Le Kremlin a cessé de publier des données sur la production d'huile, ce qui a conduit certains observateurs à croire que c'est une réaction aux attaques ukrainiennes. Cependant, le ministère russe de l'Énergie a argumenté avec le journal "Kommersant" que les données sont utilisées pour manipuler le marché et créer une agitation injustifiée.

L'Union européenne, qui est l'un des acheteurs de pétrole et de gaz russes, pourrait être touchée par ces attaques continues contre l'infrastructure énergétique russe. L'Union européenne fournit, via son programme Copernicus, des images satellites des dommages à l'installation de stockage de pétrole de Proletarsk.

Lire aussi: