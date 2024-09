- Des perturbations météorologiques sont attendues: pluie battante et grêle, avec des températures atteignant 30 degrés.

Les prévisionnistes météo annoncent des averses et des orages intenses dans certaines parties de la Rhénanie-Palatinat et de la Sarre lundi. Ils pourraient provenir du sud-est et se déplacer vers le nord-est, selon le Service météorologique allemand (DWD) basé à Offenbach. Par moments, le DWD émet des alertes pour des orages très intenses, accompagnés de vents forts et de grêle. Attendez-vous à une autre journée estivale caniculaire, avec des températures oscillant entre 27 et 30 degrés, une baisse notable dans les régions plus élevées de l'Eifel autour de 25 degrés.

Mardi, l'atmosphère sera en partie nuageuse, avec des averses et des orages puissants accompagnés de fortes précipitations, notamment dans les régions de l'est. Les températures varieront entre 24 et 28 degrés. Des orages accompagnés de fortes précipitations pourraient également frapper la nuit, faisant chuter les températures entre 15 et 10 degrés.

Mercredi reste imprévisible, avec des températures maximales de 26 degrés.

