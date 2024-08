- Des perturbations ferroviaires menacent la vallée du Rhin en raison d'un potentiel détournement de trains de marchandises.

Suite aux complications rencontrées avec le trafic de passagers lors de la suspension de la ligne de vallée du Rhin, l'Association des Chemins de Fer de Fret a exprimé ses préoccupations quant aux "opérations désorganisées". Le projet de réacheminement de jusqu'à 37 trains de fret par jour via la France sur une période de trois ans a été arrêté en raison d'un manque de supervision coordonnée, entraînant des voies congestionnées à Wöhr, selon un communiqué publié le vendredi soir. Un représentant ferroviaire a déclaré samedi que DB Cargo, ainsi que Captrain (France) et SBB Cargo (Suisse), avaient réussi à dégager tous les trains obstrués.

La ligne de vallée du Rhin sert l'un des corridors ferroviaires de fret les plus importants d'Europe, transportant des marchandises entre les ports de la mer du Nord, les régions industrielles de l'ouest de l'Allemagne, la Suisse et les zones urbaines du nord de l'Italie. Il s'agit de la première fois qu'un plan de réacheminement est mis en place pour une fermeture complète de trois semaines en raison de travaux d'entretien depuis le 9 août, que les chemins de fer de fret avaient auparavant salué.

"Wöhr doit être considéré comme une préoccupation prioritaire"

Le directeur général Peter Westenberger a ensuite critiqué, déclarant : "Il n'y a pas de division claire des responsabilités entre les niveaux central et régional en ce qui concerne la gestion opérationnelle de l'exploitant d'infrastructure DB InfraGo, selon notre examen." Malgré un fonctionnement initial fluide des premiers jours, la nouvelle stratégie commence à flancher à mesure que le volume du trafic ferroviaire augmente vers la fin des vacances d'été. "Wöhr doit être considéré comme une préoccupation prioritaire", a insisté Westenberger dans le communiqué.

Le porte-parole a élaboré que la nouvelle stratégie de réacheminement, impliquant un service de navette ferroviaire diesel en Alsace, ne possède pas la pleine capacité de la ligne de vallée du Rhin électrifiée à double voie. Cependant, elle offre une "solution souple que nous améliorons constamment". DB Cargo peut faire circuler plus de 220 trains conteneurs urgents sur cet itinéraire Despite the full closure. Neuf chemins de fer et exploitants d'infrastructure européens collaborent pour introduire le réacheminement pour la première fois, a ajouté le porte-parole.

Problèmes avec le trafic de substitution également

Au cours de la fermeture complète de trois semaines, qui se termine le 30 août, des travaux sont prévus pour relier l'extrémité sud du tunnel de Rastatt au réseau ferré, ainsi que pour l'entretien des aiguillages, des postes d'aiguillage et des systèmes de signalisation, selon Deutsche Bahn.

Pour le trafic passagers, une

