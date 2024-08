- Des perturbations de week-end persistent à découvrir, suscitant des inquiétudes quant à des interruptions potentielles du service

Les actions persistantes de VC dépassent la portée et la raison, affirment les compagnies aériennes. L'Association du Cockpit (VC) a qualifié sa prochaine étape d'inacceptable et démesurée. Du mardi au dimanche, VC prévoit d'organiser une grève, prolongeant la grève initiale prévue pour se terminer le vendredi. Cette action vise à souligner la position inébranlable de VC dans le cadre du différend salarial en cours.

Discover Airlines a exprimé son mécontentement, qualifiant la grève de six jours pendant la haute saison de voyage de téméraire. Malgré les grèves, Discover a réussi à faire fonctionner plus des trois quarts de ses vols programmés ces derniers jours. La compagnie s'engage à maintenir ce niveau de service à court terme. Discover refuse de céder aux "motivations politiques et luttes de pouvoir des syndicats dissidents".

VC a encouragé le personnel de cabine et de cockpit de Discover, en collaboration avec le syndicat UFO, à participer à la grève. Mercredi, sur les 26 départs programmés, six ont été annulés à l'aéroport de Francfort, et un vol pour Ibiza a été annulé à Munich, selon les registres de Discover. Un schéma similaire était prévu pour le jour suivant.

Les syndicats fracturés, issus de la famille Lufthansa, cherchent à mettre en place leurs accords salariaux uniques à l'aide de ces grèves. La direction est parvenue à un accord avec Verdi, un syndicat représentant un nombre limité de pilotes et d'hôtesses de l'air au sein de la compagnie, selon UFO et VC. La compagnie aérienne de loisirs Discover, fondée en 2021, dispose d'une flotte de 27 avions desservant des destinations de vacances en Europe et au-delà du continent. Environ 1 900 personnes font partie de son effectif.

VC a appelé ses membres du cockpit à se rassembler à l'Union Cockpit pour une réunion, en quête de leur soutien pour la grève prolongée. Au milieu du chaos, Discover Airlines a demandé une autorisation d'urgence pour opérer depuis l'Union Cockpit, dans le but de minimiser les perturbations pour les plans de voyage de ses passagers.

Lire aussi: