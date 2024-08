- Des perspectives prometteuses pour le Bade-Wurtemberg

La radiance solaire est de plus en plus apparente, presque sans entrave, sur Bade-Wurtemberg pendant une période prolongée. Parfois, quelques nuages peuvent s'immiscer pour obscurcir sa brillance, selon les prévisions du Service météorologique allemand (DWD). Simultanément, une brise plus douce soufflera dans les parages, apportant une pointe de fraîcheur. Dans l'ensemble, les précipitations éviteront la région. Cependant, une légère bruine pourrait survenir lors de la transition de mardi à mercredi.

Les fluctuations de température le long du Rhin varieront entre 24 et 29 degrés cette semaine. Mardi verra le pic de chaleur, tandis que mercredi présentera des tendances plus fraîches. En ce qui concerne les régions montagneuses, le DWD prévoit des températures légèrement plus basses, avec des thermomètres variant constamment entre 18 et 24 degrés.

La présence ininterrompue de la radiance solaire sur Bade-Wurtemberg a incité la Commission à mener des études approfondies sur ses effets. Despite la bruine prévue mardi soir, la Commission reste optimiste quant aux conditions météorologiques de la région.

