- Des personnes présentes à des mariages se heurtent à la police.

Au cours d'une célébration de mariage à Wuppertal, cinq agents de l'ordre ont subi des blessures légères après avoir été attaqués par des invités qui ont lancé des coups de poing, de pied et des morsures. Selon leur compte-rendu, ils ont été appelés sur les lieux samedi soir en raison d'une altercation physique entre les invités. Les premières enquêtes indiquent que plusieurs personnes se sont battues à l'aide de verres et de bouteilles.

Les policiers de Wuppertal utilisent des pistolets à impulsions électriques et des matraques

À leur arrivée sur les lieux, les officiers ont rencontré de l'hostilité, selon un représentant. Un invité a sorti un couteau de cuisine, mais personne n'a été blessé. L'individu a abandonné l'arme au sol. Les agresseurs ont été maîtrisés à l'aide de pistolets à impulsions électriques et de matraques.

Trois hommes, âgés de 22 à 24 ans, ont été arrêtés par la police. Ils ont résisté à l'arrestation et ont continué à attaquer les officiers. En outre, les autorités ont recueilli les coordonnées de 40 invités et leur ont donné des ordres de dispersion. Les cinq officiers blessés ont pu poursuivre leur service. Comme le rapportait précédemment WDR.

Les individus arrêtés ont été remis à la garde de la police locale. despite their injuries, the officers were able to administer necessary discipline and maintain order at the celebration.

