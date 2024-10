Des personnes désespérées cherchent des éclaircissements alors que leurs proches continuent à disparaître depuis plusieurs jours après la destruction d'Helene.

Suite au passage d'Hélène, des centaines de personnes sont portées disparues dans le Sud-Est, selon les autorités. Ce cyclone dévastateur, considéré comme le plus meurtrier sur le continent américain depuis près de 20 ans, a fait au moins 213 morts dans six États d'ici vendredi. Les proches des personnes disparues espèrent désespérément qu'elles n'ont pas rejoint le nombre croissant de victimes.

Les opérations de sauvetage se poursuivent vendredi, alors que les équipes luttent contre les routes emportées par le cyclone, les ponts détruits, les rivières en crue et les villes inondées. Les efforts sont en partie entravés par les problèmes de service cellulaire persistants.

Il est incertain de connaître exactement le nombre de personnes disparues. FEMA collabore toujours avec les officiels locaux et étatiques pour déterminer le nombre exact de personnes disparues après Hélène, selon Deanne Criswell, administratrice de FEMA, qui a communiqué cette information à Jim Acosta de CNN.

Entre-temps, les proches et les amis cherchent activement leurs proches disparus.

Une personne préoccupée a publié sur un récent post Facebook du bureau du shérif du comté de Buncombe en Caroline du Nord, demandant comment trouver des membres de la famille disparus dans la région, car son frère était introuvable. Des messages similaires de proches anxieux ont submergé les réseaux sociaux ces derniers jours.

Jeudi soir, plus de 200 personnes étaient portées disparues dans le comté de Buncombe, tandis que le nombre de morts dans le comté s'élevait à 72. La Caroline du Nord a enregistré le plus grand nombre de morts avec 106 décès signalés.

Voici quelques-unes des personnes toujours portées disparues après Hélène, selon leurs proches :

Steven Cloyd

Steven Cloyd est décrit par son fils, Matthew Cloyd, comme un homme joyeux qui aime faire rire les gens. Il est dur mais a un cœur en or, selon Matthew Cloyd, qui a parlé à CNN News Central.

Steven Cloyd a disparu en Caroline du Nord après que la fureur d'Hélène a ravagé la maison de Steven et Keli Cloyd, mariés depuis 36 ans et vivant dans les Appalaches, à environ 1 700 pieds d'altitude.

Vendredi, alors que la pluie d'Hélène inondait la communauté des Cloyd, Keli est partie travailler comme gérante d'un magasin de fournitures pour la beauté à 20 miles à l'est de chez elle.

Steven Cloyd a tenu sa femme, avec qui il avait célébré un anniversaire la semaine précédente, informée de la pluie à la maison. Ses mises à jour sont rapidement passées d'une flaque d'eau qui grandit dehors à des rues inondées et un sous-sol presque completely filled with water.

Il a informé sa femme qu'il et leur chien, Orion, avaient pataugé jusqu'au Jeep dans l'eau jusqu'aux genoux. Il a conseillé de ne pas revenir à la maison. "Sur le point de partir", a écrit Steven Cloyd. Keli Cloyd a répondu : "Le Jeep bouge ?" à quoi son mari a répondu : "Oui."

Et puis... "Sur le point de manquer de courant", a-t-il écrit. Dans la mise à jour terrifiante suivante, il a texté à sa femme : "Commence à flotter."

Keli Cloyd a appelé son fils Matthew à Rockford, Illinois, pour le prévenir que son père était en danger. Le 35 ans et son jeune frère ont alors parcouru environ 700 miles vers le sud pour chercher leur père.

Le Jeep de Steven Cloyd a été retrouvé plus tard à un quart de mile au sud-ouest de chez eux, mais il n'était pas là.

Kim Ashby

Kim Ashby, enseignante de Caroline du Nord depuis 20 ans, est décrite comme "le ciment qui tient tout le monde ensemble" par sa fille, Jessica Meidinger.

Sa disparition après que les eaux de crue d'Hélène ont emporté sa maison avec elle et son mari à l'intérieur a laissé leur famille dévastée.

Kim et Rod Ashby construisaient une maison à Elk Park, en Caroline du Nord, près de la frontière de l'État de Tennessee, depuis environ deux ans et y venaient souvent pour ajouter les finitions.

Le couple résidait à Sanford, à environ 45 miles au sud-ouest de Raleigh, mais s'est rendu à la maison jeudi pour régler quelques choses avant la tempête.

Rod Ashby avait pris des mesures spéciales pour construire la maison "de ses propres mains", en essayant de minimiser le risque de inondation de la rivière Elk voisine, a expliqué Meidinger.

"Quand il construisait la maison, il a marqué les arbres à hauteur de l'inondation habituelle et aussi à la hauteur historique la plus élevée de l'inondation, et puis il a construit la maison au-dessus de ça. Alors c'était à 20 pieds au-dessus du sol."

Il pleuvait à peine quand ils sont arrivés. Ils se sentaient en sécurité.

La femme de Jessica, Lauren Meidinger, a dit que ses beaux-parents prenaient leur petit déjeuner le vendredi matin quand Rod a réalisé quelque chose n'allait pas.

"Il a entendu un craquement. Il est sorti à nouveau et a vu que la fondation de la maison avait disparu", a déclaré Lauren. "Il est rentré et a dit à Kim : 'Hé, il faut qu'on s'habille. Il faut qu'on évacue.'"

Leur maison a été emportée dans la rivière en quelques secondes. Un voisin a pris une photo d'elle en train de flotter en aval.

Jessica Meidinger a déclaré que son beau-père avait pris sa mère et leurs trois chiens et s'était accroché à un matelas alors que leur maison flottait dans la rivière. La maison a heurté la rive de la rivière à un virage, se brisant en morceaux.

Rod Ashby a réussi à attraper Kim Ashby et les chiens. Ils se sont accrochés à une section de mur jusqu'à ce qu'elle se brise.

"La dernière fois que quelqu'un a vu ma mère", a déclaré Jessica Meidinger.

Rod Ashby a réussi à attraper un arbre et à se hisser hors de l'eau. Il a erré le long de la berge en criant pour sa femme, finissant par chercher de l'aide chez un voisin.

Jessica et Lauren Meidinger ont réussi à amener Rod Ashby chez eux mardi soir. Il a ensuite été transporté à l'hôpital mercredi pour des blessures non graves.

"Évidemment, il n'est pas dans le meilleur état émotionnel en ce moment. Il veut juste être entouré de sa famille, mais il est impatient de retourner là-haut et de continuer à chercher", a déclaré Lauren Meidinger.

Les autorités ont mentionné que des équipes de recherche sont actuellement à la recherche d'elle, et elles ont été submergées par les offres d'assistance.

"C'est une combattante. Vous savez, Kim a combattu le cancer du sein et en est sortie victorieuse, et elle a battu toute sa vie," a ajouté Lauren Meidinger.

Isabela Alvarez

La dernière fois qu'Ana Martinez a eu des nouvelles de sa cousine de 29 ans, Isabela Alvarez, elles parlaient au téléphone alors que les niveaux d'eau dans les rues commençaient à augmenter. Cela s'est produit il y a environ six jours, lorsque Alvarez a quitté son lieu de travail dans une usine de plastique à Erwin, Tennessee, et n'a pas été vue ni entendue depuis.

Dans une interview avec CNN affilié WVLT, Martinez a décrit Alvarez comme une personne aimante.

Au cours de leur dernier appel le vendredi, Martinez se souvient de la peur d'Alvarez alors que les rues étaient inondées.

"C'est à ce moment-là qu'elle a totally lost it," a dit Martinez. "Elle savait qu'elle ne pourrait pas s'échapper, surtout depuis qu'elle ne sait pas nager."

Au moment où Alvarez a quitté l'usine, "il était déjà trop tard parce que les voitures étaient emportées par l'eau," a déclaré Martinez à WVLT.

L'inondation a emporté 11 employés de l'usine de plastique, laissant deux morts et quatre encore portés disparus, selon l'Associated Press.

Les responsables de la gestion des urgences du comté ont déclaré qu'ils avaient réussi à secourir quatre personnes dans l'usine, mais qu'ils étaient débordés alors qu'ils géraient plusieurs opérations de sauvetage, CNN affilié WCYB a rapporté.

"Nos services d'urgence incroyables dans le comté étaient au maximum de leurs capacités," a déclaré Jimmy Erwin, directeur de la gestion des urgences du comté d'Unicoi. "Ils ont utilisé tout ce qu'ils avaient pour sauver des vies ce jour-là. Certains ont été sauvés. Nous sommes toujours à la recherche de certains. Nous sommes toujours dans l'espoir d'en trouver plus en vie."

Miguel Lopez

La localisation de Miguel Lopez reste inconnue à sa famille plus d'une semaine après que Helene a frappé Asheville, en Caroline du Nord, où des images vidéo ont montré sa maison emportée par les eaux de crue.

Son voisin, qui souhaite être identifié par ses initiales, L.P., pour des raisons de confidentialité, a déclaré à CNN qu'elle était rongée par la culpabilité de ne pas avoir pu le sauver.

"Son visage ne quitte pas mes pensées," a-t-elle dit.

Lopez était coincé sur le balcon de son bâtiment d'appartements avec deux autres voisins, suppliant de l'aide, selon L.P.

"Nous avons tous fait de notre mieux pour l'atteindre de ce côté," a-t-elle déclaré. "Mais l'eau s'est déplacée trop rapidement."

L.P. et sa famille ont tenté à plusieurs reprises de contacter la police, mais ont eu du mal en raison d'un faible signal cellulaire. Ils ont essayé de rassurer Lopez en lui disant que de l'aide était en route.

Mais à midi ce jour-là, elle a regardé Lopez's petit bâtiment d'appartements dériver de ses pilotis et flotter dans la rue en raison des importantes inondations.

"Une fois que le bâtiment a bougé et s'est déplacé, tout ce que nous avons entendu était un cri, et c'était tout," a déclaré L.P. "Je veux que tout le monde sache que nous avons fait de notre mieux pour aider. Nous avons essayé."

La dernière fois que Maria Lopez, sa femme séparée, lui a parlé, c'était par message texte le vendredi matin. Elle a informé CNN que son mari, qui vivait dans un logement séparé, avait envoyé un message disant : "Je vous aime, les enfants. S'il vous plaît, dites-leur ça. J'espère que vous êtes tous les deux en sécurité."

Le couple a des fils âgés de 7 et 9 ans.

Depuis, Maria Lopez cherche son mari partout.

"J'ai roulé dans toute la ville. Je suis allée dans chaque site d'évacuation. Je n'ai cessé de demander : 'Où ailleurs, où ailleurs, où ailleurs puis-je aller ?'" a-t-elle déclaré à CNN en pleurant.

Les voisins ont dit à Maria Lopez que les habitants du complexe d'appartements avaient évacué à 5 h le vendredi lorsque les sirènes ont retenti. Mais dimanche, L.P. lui a dit que Lopez n'avait pas évacué avant la tempête et était coincé sur son balcon.

Maria Lopez a bientôt appris que le bâtiment d'appartements de Lopez avait été détruit, et L.P. et sa famille lui ont dit qu'ils n'avaient "pas trouvé de moyen pour qu'il ait pu survivre".

Mais elle n'a pas abandonné ses recherches.

"Je leur ai simplement dit que nous cherchons. Nous allons continuer à chercher. Nous allons simplement continuer à chercher papa," a sangloté Maria Lopez.

"Nous mettons toujours l'accent sur les opérations de sauvetage, fonctionnant 24 heures sur 24 pour trouver les individus portés disparus," ont déclaré les autorités dans une publication sur Facebook hier. "Nos efforts initiaux se sont principalement concentrés sur la localisation des individus qui étaient faciles à contacter et semblaient avoir besoin d'une aide immédiate."

"Maintenant, nos équipes effectuent des recherches supplémentaires, utilisant des outils spécialisés tels que des chiens de recherche et des drones pour examiner méticuleusement les lieux précédemment considérés comme clairs," ont-ils ajouté. "Cela garantit que tout individu manquant ou difficile à atteindre n'est pas ignoré."

Entre-temps, la recherche de Le Roux continue, et la famille espère toujours son retour sain et sauf, avec Norwood actuellement hospitalisé en raison de blessures causant une infection, selon CNN affilié WRAL, selon son oncle Robert Martin.

"We won't rest until we've accounted for all our residents and guests, ensuring everyone's fundamental needs are catered to," a déclaré Will Kehler, directeur des services d'urgence du comté. "Every passing day, we're making headway in protecting and saving lives. This community's spirit is one of determination and resilience, and we won't falter."

Les contributeurs de CNN Andy Rose, Steve Almasy, Melissa Alonso et Emma Tucker ont aidé à compiler ce rapport.

Après avoir partagé des messages de préoccupation sur les réseaux sociaux, les proches des personnes portées disparues rejoignent les efforts de recherche.

En raison de problèmes de service cellulaire persistants, les autorités utilisent des outils spécialisés tels que des drones et des chiens de recherche pour localiser les personnes portées disparues.

Lire aussi: