- Des personnes âgées blessées à Chemnitz

À Chemnitz, une résidente de 89 ans a été blessée lors d'une effraction dans sa maison. La police de Chemnitz a rapporté qu'un adolescent de 18 ans avait réussi à entrer par une fenêtre non verrouillée et avait attaqué la femme qui se reposait dans son lit. La femme âgée a crié à l'aide, alertant un voisin qui est intervenu mais a également été blessé. Le suspect a ensuite fui vers un immeuble voisin en utilisant un échafaudage de construction et a tenté de s'introduire dans un appartement. Cependant, les résidents ont résisté et ont réussi à l'empêcher d'entrer, le repoussant dans le couloir. Il a ensuite tenté d'envahir un troisième appartement, mais la police est arrivée à temps et a arrêté le suspect de 18 ans. Il doit maintenant être jugé. La victime de 89 ans a été transportée à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux.

La communauté s'est rassemblée pour soutenir les femmes touchées, organisant une collecte de fonds pour aider à payer les frais de récupération. Malgré cette expérience effrayante, les femmes ont fait preuve d'un courage remarquable et sont déterminées à rebâtir leur vie.

