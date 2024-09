Des personnalités républicaines américaines accusent Zelensky de manipuler les élections et plaident pour le renvoi de l'ambassadeur.

19:37 Conseiller du Kremlin : La région de Kursk sera libérée prochainementLe conseiller du Kremlin, Alexei Dumin, exprime sa confiance en l'expulsion prochaine des troupes ukrainiennes de la région russe de Kursk, s'appuyant sur les plans de la hiérarchie militaire russe. "Notre territoire sera libéré prochainement", affirme-t-il, qualifiant les actions d'"héroïques". Les troupes ukrainiennes ont lancé une offensive sur le territoire russe le 6 août et se défendent maintenant contre les tentatives russes de reconquérir le territoire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky considère cette région comme un "outil de négociation".

20:54 Le Premier ministre britannique Starmer à l'ONU : La Russie traite ses propres citoyens "comme du bétail"Dans son premier discours devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le Premier ministre britannique Keir Starmer critique la Russie pour avoir traité ses propres citoyens "comme du bétail" pendant la guerre en Ukraine. Starmer mentionne que 600 000 soldats russes ont été tués ou blessés. "La Charte des Nations unies que vous défendez parle de dignité humaine, pas de traiter vos propres citoyens comme du bétail et de les broyer dans un hachoir à viande", déclare-t-il aux représentants russes. Starmer met en question la capacité des représentants russes à comparaître devant le siège de l'ONU. Le député russe adjoint à l'ONU, Dmitri Polianski, reste imperturbable et continue de parcourir ses documents.

20:11 Zelensky : Poutine vise à priver des millions d'Ukrainiens de chauffage et à forcer l'Ukraine à se rendreLes attaques russes ont détruit presque toutes les centrales électriques thermiques et une partie importante de la capacité hydraulique de l'Ukraine, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon sa déclaration, le résultat pourrait être des millions de personnes sans chauffage pendant l'hiver, avec 80 % de la capacité énergétique détruite. "C'est ainsi que le dictateur russe Vladimir Poutine se prépare à l'hiver", déplore Zelensky. Il affirme que Poutine vise "à laisser des millions d'Ukrainiens dans le froid et l'obscurité pour forcer l'Ukraine à souffrir et à se rendre".

20:00 Vidéo : Des voitures de luxe européennes pullulent dans le CaucaseLes sanctions imposées à la Russie en raison de son invasion de l'Ukraine ont interdit l'exportation de voitures vers la Russie. Cependant, il semble y avoir des vides juridiques. Une multitude de véhicules de luxe peuvent être vus dans la région du Caucase.

19:20 La Russie renforce ses menaces nucléaires envers les États-Unis et la FranceLa Russie, puissance nucléaire, ajuste sa doctrine de déploiement des armes nucléaires en réponse à la situation internationale tendue, selon le dirigeant russe Vladimir Poutine. Selon Poutine, la liste des menaces militaires pour lesquelles les armes nucléaires peuvent être utilisées à des fins de dissuasion a été étendue dans la nouvelle doctrine russe. En conséquence, le risque que des puissances nucléaires occidentales telles que les États-Unis et la France deviennent des cibles de riposte russe augmente.

18:15 Zelensky présentera son plan de victoire à Biden et HarrisLe président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontrera le président américain Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris à Washington jeudi. Zelensky devrait présenter son plan de victoire, détaillant une voie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Selon Zelensky, les prochaines étapes de la guerre seront décidées à l'automne. Le gouvernement ukrainien estime que l'utilisation d'armes occidentales contre des cibles sur le territoire russe pourrait heavily influencer la guerre en faveur de l'Ukraine. Cependant, de telles armes n'ont pas encore été fournies par les pays soutenant l'Ukraine.

Selon "The Times" du Royaume-Uni, le plan comprend quatre points principaux :

Exiger des garanties de sécurité "à l'épreuve de Trump", similaires à un pacte de défense mutuelle au sein de l'OTAN

Poursuite de l'avancée ukrainienne dans la région russe de Kursk, servant de "outil de négociation territorial"

Exigence d'armes avancées

Aide financière internationale pour aider à la récupération économique de l'Ukraine

17:57 Le Parlement allemand approuve des millions pour la reconstruction décentralisée de l'approvisionnement en énergie de l'UkraineLe Comité du budget du Parlement allemand a approuvé un paquet d'aide de 70 millions d'euros pour l'approvisionnement en chaleur et en électricité de l'Ukraine. Les fonds seront utilisés pour fournir aux villes et municipalités ukrainiennes de petites centrales de chauffage à blocs, des systèmes de chaudières, des générateurs et des panneaux solaires, comme annoncé par le Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement. Cela doit aider "les gens en Ukraine à survivre dans leur patrie et à endurer les attaques russes". La ministre fédérale de la Coopération économique et du Développement, Svenja Schulze, a fait référence aux attaques délibérées de la Russie contre l'infrastructure énergétique civile, visant à "fatiguer et chasser les Ukrainiens". "Nous soutenons l'Ukraine dans la reconstruction de son approvisionnement en énergie de manière décentralisée, car cela la rend moins vulnérable aux attaques russes".

17:08 Vidéo : L'Ukraine défie le contrôle russe autour de Vuhledar

Les forces ukrainiennes et russes se confrontent depuis 2022 pour le contrôle de la ville minière de Vuhledar. Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent des affrontements intenses, mais le gouverneur de Donetsk nie la présence de troupes russes aux abords de Vuhledar.

16:31 L'Ukraine s'associe à ses alliés pour un programme de drones sur trois ans

Le ministre de la Défense ukrainien, Rustem Ummerov, a présenté un plan de trois ans pour la production de drones, de systèmes électroniques de guerre et de robots terrestres. Ce plan a été élaboré lors de sa visite aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et lors de la réunion de Ramstein plus tôt ce mois-ci. Selon lui, ils ont déterminé le nombre de drones nécessaires et leur déploiement à des niveaux stratégique, opérationnel et tactique. Le plan comprend également le nombre précis d'armes que l'Ukraine peut produire et les fonds nécessaires. "Plusieurs nations ont déjà accepté de financer nos drones et missiles", a souligné Ummerov. L'an dernier, en utilisant la technologie des "drones en essaim", l'Ukraine a détruit ou endommagé plus de 200 installations militaires russes, notamment un dépôt de munitions à Toropez. L'Ukraine a la capacité de produire plus de 3 millions de drones par an, mais a besoin de financement externe.

15:49 Lula plaide pour un plan de paix Brésil-Chine à l'ONU

Le président brésilien Lula da Silva plaide pour un plan de paix en partenariat avec la Chine lors de l'Assemblée générale de l'ONU, malgré le rejet de cette proposition par l'Ukraine, qu'il qualifie d'"invasif". Tout en condamnant "l'invasion du territoire ukrainien", Lula estime qu'il est crucial de créer des conditions pour des pourparlers de paix entre Kyiv et Moscou. La Chine et le Brésil ont présenté leur plan en six points en mai, et l'adjoint aux affaires étrangères de Lula, Celso Amorim, est censé rencontrer des représentants de 20 pays vendredi pour obtenir un soutien supplémentaire. Cependant, les alliés de l'Ukraine ne participeront pas. Le plan Chine-Brésil qualifie le conflit de "crise" et appelle à une conférence de paix acceptée par la Russie et l'Ukraine, permettant une "discussion équitable" de tous les plans de paix. Il ne fait pas référence à l'intégrité de l'Ukraine ni au retrait des troupes russes.

15:12 Des sources de renseignement signalent que la Chine développe des drones de 2000 kilomètres de portée pour la Russie

Des cercles de renseignement européens affirment que la Russie progresse dans un programme de drones à longue portée en Chine, selon deux responsables du renseignement qui ont parlé à Reuters. Ces responsables affirment que c'est la première fois que des drones sont développés et produits pour être utilisés en Ukraine par la Chine. La société russe Almas-Antej a développé et testé un drone Garpija-3 en Chine avec l'expertise chinoise. Le G3 est censé avoir une portée d'environ 2000 kilomètres et peut transporter 50 kilogrammes d'explosifs. Les sources de renseignement affirment que c'est la première preuve depuis le début du conflit que des drones complets fabriqués en Chine ont été fournis par la Chine. Les détails de leur lieu de production et de l'approbation pour la production en masse sont inconnus. La Chine continue de nier fournir des armes à la Russie pour son utilisation en Ukraine.

14:29 Poutine présidera une réunion sur la dissuasion nucléaire russe

Poutine présidera aujourd'hui une réunion du Conseil de sécurité russe pour discuter de la dissuasion nucléaire, selon l'annonce du Kremlin. Cela suit l'évaluation par la Russie de la demande de l'Ukraine d'intégrer des missiles occidentaux à plus longue portée pour des attaques profondes sur le territoire russe. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a décrit la réunion comme un événement important. "Le président fera un discours. Le reste restera confidentiel pour des raisons évidentes", a ajouté Peskov.

13:54 Peskov répond à l'intervention de Zelensky à l'ONU

Le Kremlin a critiqué le discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Conseil de sécurité de l'ONU. "La tentative de forcer la Russie à faire des concessions par la paix est une erreur fatale", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Il a qualifié la Russie de "champion de la paix", mais seulement à condition que la sécurité du pays soit garantie. Les raisons de l'initiation de "l'opération militaire" en Ukraine doivent être atteintes, a affirmé Peskov. La Russie persiste à qualifier son agression contre le pays d'autre chose qu'une guerre. Moscou réclame la cession de territoires ukrainiens, l'abandon des plans d'adhésion à l'OTAN et une "dénazification", qui semble impliquer un gouvernement fantoche dépendant d'elle.

13:18 "Sauver des vies" - L'Ukraine montre des soldats en formation sur le système de défense aérienne Skynex de Rheinmetall

Le ministère de la Défense ukrainien a partagé une vidéo montrant des troupes ukrainiennes en formation sur un système de défense aérienne Skynex de Rheinmetall. Deux sont actuellement opérationnels dans le pays attaqué par la Russie, et deux autres sont attendussoon from Germany. Skynex est efficace contre les cibles à courte portée, telles que les drones. "Nous apprécions nos partenaires pour le renforcement des capacités de défense aérienne de l'Ukraine. Plus de défense aérienne pour l'Ukraine signifie plus de vies innocentes protégées", a noté le ministère de la Défense dans la vidéo.

12:42 Véhicules blindés avec défense contre drones - Munz : "L'aide de la Chine à la Russie est importante"Le président ukrainien Zelensky accuse la Chine de fournir à la Russie des données satellites pour espionner les centrales nucléaires ukrainiennes. Munz, correspondant de ntv, évoque le soutien militaire substantiel que la Chine offre à la Russie, allant au-delà du partage d'informations tactiques, explique-t-il.

12:01 Politico : L'Ukraine identifie son médiateur préféré pour mettre fin à la guerre - Modi

Selon un rapport de Politico, l'Ukraine a identifié son médiateur préféré pour aider à mettre fin à la guerre avec la Russie : Narendra Modi, le Premier ministre indien. Un officiel ukrainien de haut niveau a déclaré à Politico que l'Inde était le meilleur espoir de l'Ukraine pour obtenir un traité de paix qu'elle pourrait accepter. Lors de leurs discussions l'été dernier, Modi a clairement indiqué que Kyiv devrait faire certaines concessions, mais que toute proposition pour mettre fin au conflit ne devrait pas impliquer la cession de territoire à la Russie. L'Inde maintient des relations cordiales avec Moscou.

11:35 Des victimes dans une attaque ukrainienne sur la région russe de Belgorod

Cinq personnes ont été blessées lors d'une attaque sur la ville russe de Belgorod, près de la frontière ukrainienne, selon les autorités régionales. Quatre ont été hospitalisées, selon le gouverneur de la région, Vyacheslav Gladkov, qui a publié un message sur Telegram. Un immeuble d'appartements et 75 bâtiments résidentiels plus petits, ainsi que de nombreux véhicules, pipelines d'eau et de gaz ont été endommagés. Les observateurs indépendants perçoivent les bombardements ukrainiens comme une riposte à une frappe aérienne russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv.

10:59 Un médecin de l'armée ukrainienne utilise un monocycle électrique sur le champ de bataille

Une vidéo partagée par United24media et le ministère de la Défense ukrainien montre un médecin de l'armée utilisant un monocycle électrique sur le champ de bataille. La séquence est légendée "Transformant les déplacements sur le front". Le médecin suggère que c'est un moyen avantageux de transporter rapidement et silencieusement des fournitures comme des munitions, de l'eau, des radios et des batteries aux soldats avec les deux mains libres.

10:18 "Céder à Poutine" - Klingbeil critique le BSW

À la suite des élections régionales de Brandebourg, le chef du SPD, Lars Klingbeil, a appelé à une clarification des objectifs du Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) lors des prochaines négociations. "Maintenant, nous aurons des discussions, comme en Thuringe et en Saxe, et nous devons déterminer : quelles sont les principales revendications du BSW ? Où souhaite aller cette alliance ?" a-t-il déclaré sur RBB Inforadio. Il affirme que de nombreuses personnes sont dans le flou à ce sujet. Il s'agit d'évaluer les résultats des élections et de "déterminer comment un gouvernement stable peut être formé". Klingbeil indique également qu'il entend souvent du BSW : "Nous cesserons demain de fournir des armes à l'Ukraine, et nous aurons la paix le lendemain. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est céder à Poutine", dit-il en qualifiant le BSW de parti populiste.

09:39 "Le triomphe de la propagande de Poutine" - un économiste déplore les médias

L'économiste Rüdiger Bachmann dénonce la "normalisation des apologistes de Poutine dans et par les médias" sur X, en la qualifiant du "plus grand triomphe de la propagande de Poutine" jusqu'à présent. "Question : pourquoi peut-on parler aux sycophantes de Poutine, mais pas aux sycophantes allemands de Poutine ? Pour les démocrates, les deux devraient être hors Limits", dit-il. Il reçoit le soutien de l'expert militaire Gustav Gressel, qui partage le message.

08:55 Le ministre britannique des Affaires étrangères Lammy lance un avertissement ferme à la Russie au Conseil de sécurité de l'ONULe secrétaire britannique aux Affaires étrangères, David Lammy, a prononcé un discours ferme au Conseil de sécurité de l'ONU, s'adressant directement aux dirigeants du Kremlin et ne laissant aucune ambiguïté : "Vladimir Poutine, si vous frappez des hôpitaux ukrainiens, nous connaissons votre identité. Si vous envoyez des mercenaires dans des pays africains, nous connaissons votre identité. Si vous assassinez des opposants dans des villes européennes, nous connaissons votre identité. Votre invasion ne vise qu'à satisfaire vos intérêts. Vous cherchez à étendre votre État criminel en un empire criminel, bâti sur la corruption, en pillant à la fois le peuple russe et l'Ukraine."

08:28 L'Ukraine signale des attaques de drones et de missiles russesL'armée de l'air ukrainienne signale avoir été attaquée par la Russie via 32 drones et 8 missiles pendant la nuit. Sur ces attaques, 28 drones et 4 missiles ont été abattus. Il n'y a pas encore d'informations immédiates sur les pertes ou les dommages.

7:48 ISW : Les forces russes atteignent les outskirts de Vuhledar - Pas d'avantage tactique majeurSelon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), les forces russes ont atteint les outskirts de Vuhledar. Elles intensifient leurs attaques dans la région. Cependant, l'ISW ne voit pas de bénéfice tactique significatif dans une offensive plus importante dans la région occidentale du Donbass si Vuhledar tombe. Une prise rapide dépendrait du comportement des troupes ukrainiennes - si elles se retirent ou s'engagent dans des combats prolongés. Hier, Deepstate a rapporté que la 72e brigade mécanisée tenait toujours à Vuhledar. Même si Vuhledar est capturée, cela ne fournira pas d'avantages tactiques immédiats à l'offensive russe en raison du terrain difficile et de l'absence de routes logistiques cruciales, selon l'ISW.

7:06 "Une opération très complexe et triomphante" - L'Ukraine signale des victoires dans la région de KharkivLe service de renseignement militaire ukrainien a rapporté la libération de la centrale électrique de Vovchansk dans la région de Kharkiv près de la frontière russe. Cela suit une "opération très complexe et triomphante". Le service de renseignement de la défense ukrainienne a pris le contrôle de la centrale de manière systématique, en engageant l'ennemi au corps à corps dans les bâtiments denses, selon un communiqué. La centrale électrique servait de bastion de la propagande, protégée par des unités russes professionnelles.

18:31 Les députés russes proposent d'interdire la "promotion délibérée de l Childlessness"

Les députés russes envisagent d'interdire la "promotion délibérée de l Childlessness". Le président de la Douma d'État, Vyacheslav Volodin, l'a annoncé dans les médias. Cela équivaudrait à interdire l'idéologie de l Childlessness. "Une grande famille aimante est la base d'un État fort", a expliqué Volodin. La Russie lutte contre un vieillissement de la population et des taux de natalité bas, des problèmes exacerbés par le conflit militaire en Ukraine.

18:05 Le commandant de la brigade de Lituanie des Forces armées allemandes prend ses fonctions en Europe de l'Est

Le futur commandant de la brigade de Lituanie, le général de brigade Christoph Huber, est arrivé pour prendre ses fonctions dans le pays balte de l'OTAN. Il prépare actuellement son rôle dans la Brigade blindée 45, selon l'armée allemande. L'objectif est d'établir une brigade prête au combat qui renforcera considérablement la défense nationale et de l'alliance en tant que dissuasion. En réponse au comportement agressif de la Russie, le gouvernement allemand avait promis de déployer en permanence une unité prête au combat en Lituanie. Une force de jusqu'à 5 000 soldats est prévue.

17:44 Lübeck fait don de camions de pompiers usagés à l'Ukraine

La ville de Lübeck a remis plusieurs camions de pompiers usagés aux représentants de l'Ukraine pour une utilisation ultérieure. Les quatre pompes et l'ambulance - anciennement appartenant au corps de pompiers volontaires - ont été données au début de la semaine. "Habituellement, ils seraient vendus aux enchères. Mais après une demande de l'organisation d'aide à l'Ukraine, nous les avons remis en état et pouvons maintenant les donner à l'Ukraine en toute conscience, afin qu'ils puissent être utilisés là-bas", a déclaré Henning Witten, responsable de la technologie au corps de pompiers professionnels de Lübeck.

16:45 Pistorius voit un délai pour la modernisation des Forces armées allemandes d'ici 2029

Le ministre de la Défense Boris Pistorius a souligné la nécessité d'équiper rapidement les Forces armées allemandes. D'ici 2029, il faut prévoir que la Russie achèvera sa reconstruction militaire et pourrait être en mesure de lancer une attaque militaire sur le territoire de l'OTAN, a déclaré le politique du SPD lors d'une visite au régiment d'hélicoptères d'attaque 36 "Kurhessen" de l'armée allemande à Fritzlar, dans le nord de la Hesse. "C'est pourquoi il est crucial que nous nous adaptions le plus rapidement possible à cette scenario de menace", a-t-il expliqué.

15:13 La Russie compte sur les exportations de gaz pour un budget militaire massif malgré les sanctions occidentales

despite Western sanctions, Russia is relying on high oil and gas revenues in its budget planning for 2025. Prime Minister Mikhail Mishustin said at a government meeting in Moscow that state revenues should rise by 12 percent to 40.3 trillion rubles (around 390 billion euros). The energy sector's share in revenues will rise to nearly three-quarters. Reports suggest that the future budget is also geared towards the war of aggression against Ukraine and a large-scale military buildup. Spending of 13.2 trillion rubles for the military is planned, reported the financial news agency Bloomberg from Moscow. In total, 40 percent of all spending is planned for defense and internal security - more than the spending on education, health, social services, and the economy combined.

01:05 Baerbock Establishes Core Elements for Peace Pact

German Foreign Minister Annalena Baerbock outlines vital aspects for potential peace discussions in an attempt to put an end to Russia's invasion of Ukraine. "Peace signifies preserving Ukraine as a sovereign and autonomous nation. It entails safety assurances," states Baerbock during a meeting of the United Nations Security Council in New York. "When discussing peace, we imply it must be fair and everlasting," reinforces Baerbock. She further noted, "Regarding peace in Ukraine, it signifies guaranteeing that the end of conflict doesn't signal new preparations in Russia." This applies to Ukraine, Moldova, and Poland as well. Peace must be fair and enduring.

00:21 Blinken Excoriates China and Iran at UN

US Secretary of State Antony Blinken urges stronger action against Russia's allies in the Ukraine conflict during a UN Security Council meeting. "The most expedient path is to prevent those aiding Putin's aggression," says Blinken. He also advocates for a fair peace that adheres to the UN Charter's principles. Particularly, Blinken mentions Russia's backing from North Korea and Iran.

23:45 China: "We Are Not Involved in the Ukraine Conflict"

Chinese Foreign Minister Wang Yi requests the UN Security Council to intensify efforts to mediate peace negotiations in Ukraine. "The utmost priority is to adhere to three principles: preventing war expansion, curtailing combat escalation, and avoiding provocations by any side," says Wang during a UN Security Council meeting, which included Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy. Wang also insists on China's neutrality. "China did not instigate the Ukraine crisis and is not involved," Wang says, while Western nations accuse China of arming Russia with weapons components.

23:09 Zelenskyy to Security Council: "War Cannot Merely Cease"

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy expresses severe doubts about negotiating with Russia to halt the invasion of their country. Russia is perpetrating international atrocities, says Zelenskyy, looking at Russian President Vladimir Putin during a UN Security Council session in New York. "Hence, this war cannot simply cease. Hence, this war cannot be soothed through talks," says Zelenskyy. He further stated, "Action is required."

22:00 Trump sur la guerre en Ukraine : "Nous devons partir"

Selon le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump, les États-Unis doivent se retirer du conflit en Ukraine. Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris, ses adversaires à l'élection, ont impliqué les États-Unis dans le conflit, a-t-il déclaré lors d'un meeting en Géorgie. "Maintenant, ils ne peuvent pas nous en sortir. Ils ne peuvent pas y arriver." Seuls avec lui à la présidence, les États-Unis pourraient se retirer du conflit : "Je m'en occuperai. Je négocierai notre retrait. Nous devons partir."

21:30 Cercles : Les États-Unis envoient une nouvelle aide militaire à l'Ukraine

Les États-Unis envoient une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, d'une valeur d'environ 375 millions de dollars, selon des sources. Cette livraison comprend des bombes aériennes à moyenne portée, divers missiles, artillerie et véhicules blindés, comme l'ont confirmé des officiels du gouvernement américain. Une annonce officielle est attendue demain. Ce dernier paquet d'aide est l'un des plus importants récemment approuvés. Il implique le retrait d'armes des réserves militaires américaines pour accélérer la livraison à l'Ukraine. Avec cette dernière aide, les États-Unis ont fourni plus de 56,2 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en 2022.

Suivez tous les développements précédents ici.

À la suite de l'enquête du Congrès sur un éventuel détournement de fonds pour la campagne présidentielle de la vice-présidente Kamala Harris, on pourrait se demander : "L'enquête sur une prétendue malversation de fonds affectera-t-elle les relations du président ukrainien Volodymyr Zelensky avec le Parti démocrate américain, compte tenu des controverses entourant le voyage de l'ambassadeur ukrainien dans une usine d'armes en Pennsylvanie ?"

Compte tenu des tensions persistantes entre la Russie et l'Ukraine, une autre possibilité pourrait être : "L'issue du conflit ukrainien pourrait-elle influencer la position de la Russie sur l'utilisation potentielle d'armes nucléaires dans les conflits internationaux à l'avenir ?"

Lire aussi: