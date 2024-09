Des personnalités politiques conservatrices expriment des réserves quant au choix de partir.

Depuis longtemps, les démocrates-chrétiens ont maintenu leur position de ne pas collaborer avec l'AfD ou le Parti de gauche. Cependant, suite aux résultats des élections en Saxe et en Thuringe, deux membres du parti ont commencé à remettre en question ce refus de coopérer. L'ancien secrétaire général de l'CDU, Czaja, a même qualifié cela de "ridicule".

Dans une interview avec le Réseau éditorial allemand (RND), Czaja a exhorté son parti à reconsidérer leur décision d'exclure toute coopération avec la gauche. "C'est ridicule que ce décret existe alors que nous refusons de travailler avec la gauche pragmatique", a déclaré Czaja. Il a également expliqué que la gauche en Allemagne de l'Est est principalement une social-démocratie conservatrice, alignée sur les points de vue de l'Allemagne de l'Est. "L'CDU s'est mise dans une impasse avec son interprétation unilatérale de la théorie de la faucille et du marteau", a ajouté Czaja.

Czaja, originaire de l'Allemagne de l'Est, a mis en garde contre l'équivalence entre le Parti de gauche et l'AfD, qu'il a décrit comme un groupe ayant "du mépris pour l'humanité et l'idéologie". Il a souligné que le Parti de gauche, sous la direction de Bodo Ramelow, est surveillé par l'office de protection de la Constitution depuis la Thuringe. "Comparer cela au Parti de gauche sous Bodo Ramelow, qui a été président du Bundesrat, n'est pas possible", a mis en garde Czaja. "Bodo Ramelow n'a jamais été une menace pour la démocratie. Bjorn Hocke, en revanche, l'est."

Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, a également rejeté l'idée des "idéologies partisanes". Il a souligné que les discussions devraient porter sur le contenu et a même mentionné la possibilité d'une coalition avec le SPD et le BSW. "Nous ne collaborerons pas avec Frau Wagenknecht", a clarifié Kretschmer, "mais avec ceux qui ont été élus au Parlement saxon".

L'CDU a initialement adopté le principe d'incompatibilité pour la collaboration avec l'AfD et la gauche. Cependant, cela ne s'applique pas au BSW, un nouveau parti fondé en janvier de cette année. La plupart des membres fondateurs du BSW étaient Previously associated with the Left Party, with Sahra Wagenknecht serving as the figurehead of the party's communist platform for nearly two decades.

Voigt s'ouvre

"Mon objectif est de servir ce pays et de lui fournir un gouvernement stable", a déclaré Voigt, reconnaissant les défis impliqués dans la réalisation de cet objectif. Il a également mentionné que les négociations avec les partenaires potentiels pourraient prendre plusieurs mois. According to Voigt, the CDU is still some distance from coalition talks and is currently taking the time to celebrate the establishment of a stable government in Saxony. Once the right moment arrives, the CDU will present its "moral compass" and initiate talks.

Mario Voigt, le candidat principal de l'CDU en Thuringe, s'est depuis abstenu de rejeter la possibilité de coopérer avec le Parti de gauche suite aux résultats de l'élection. Interrogé à ce sujet dans un entretien avec le journal Bild, Voigt a répondu : "Nous attendrons le résultat officiel final et aborderons cette question lors de nos prochaines réunions dans les jours à venir." Auparavant, le Parti de gauche en Thuringe avait indiqué son soutien à un gouvernement minoritaire de l'CDU.

Face au paysage politique en évolution, Czaja a suggéré de revisiter la position de l'CDU sur la coopération avec la gauche en Saxe, en invoquant leurs tendances conservatrices et leur alignement sur les points de vue de l'Allemagne de l'Est. Entre-temps, Voigt, le candidat principal de l'CDU en Thuringe, reste ouvert à la discussion sur la coopération avec le Parti de gauche suite aux résultats de l'élection, signalant un éventuel changement dans la politique du parti envers la gauche.

