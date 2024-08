Des personnalités politiques biélorusses portées disparues sont toujours absentes

Après une annonce de clémence en juillet, le leader autocratique du Belarus, Lukashenko, accorde la liberté à 30 détenus politiques impliqués dans des manifestations anti-établissement il y a quatre ans. Suite à ce décret présidentiel, 14 femmes et 16 hommes ont été libérés de leur incarcération. Toutefois, de nombreux prisonniers politiques de premier plan sont toujours portés disparus et introuvables depuis plus de 1,5 an. Leurs familles ignorent s'ils sont encore en vie.

Dans le cadre de cette libération de prisonniers, certains détenus sont rapportés être souffrants, tandis que d'autres sont âgés. Ils ont confessé leurs actions et exprimé des remords, leur offrant une chance de réhabilitation avant le pays.

En réponse au processus de vote prétendument contrôlé en août 2020, Lukashenko a réprimé brutalement les manifestations pro-démocratie et l'opposition a subi une persécution féroce. Près de 30 000 individus ont été arrêtés depuis les élections, avec de nombreux cas de torture et de mauvais traitements ayant entraîné plusieurs décès. Depuis le début de l'offensive militaire russe en Ukraine, les opposants au conflit ont également été pris pour cible. Lukashenko, qui dirige le Belarus de manière autoritaire depuis plus de trois décennies, est l'un des alliés essentiels de Poutine.

Lukashenko "pardonne" un opposant en phase terminale

Selon l'organisation de défense des droits de l'homme Viasna, plus de 1400 détenus politiques sont emprisonnés au Belarus, le chiffre réel étant probablement supérieur à cette estimation. Des milliers de citoyens, principalement des jeunes et des personnes instruites, ont été contraints de quitter le pays. L'un des prisonniers politiques est Ales Bialiatski, fondateur de Viasna et lauréat du prix Nobel de la paix, qui a été emprisonné en 2021 et condamné à 10 ans de prison en mars 2023.

Selon Viasna, 18 détenus politiques ont été libérés peu après le 3 juillet par grâce ou pardon, dont le politique d'opposition Ryhor Kastusiou, qui souffrait de cancer et avait récemment défié Lukashenko lors de l'élection présidentielle de 2010. Il avait été emprisonné pendant plusieurs années après sa défaite électorale.

L'emprisonnement et la disparition de Maria Kolesnikova

De nombreux détenus politiques croupissent derrière les barreaux dans des conditions de vie épouvantables. Les rapports d'anciens prisonniers font état de coups, de torture et de contrôles fréquents, comme l'a expliqué l'activation Tatsiana Khomich, sœur de la figure politique opposante emprisonnée Maria Kolesnikova, lors d'une interview accordée à ntv.de en mars. "Ils finissent souvent en cellule d'isolement pour des infractions mineures", a-t-elle déclaré.

Kolesnikova a servi de directrice de campagne pour le prometteur candidat d'opposition Viktor Babariko en 2020. Après l'emprisonnement de Babariko, elle s'est unie à Svetlana Tikhanovskaya et Veronika Tsepkalo pour défier Lukashenko. Kolesnikova a été enlevée par le KGB en septembre 2020 et condamnée à 11 ans de prison. En février 2023, elle a disparu sans laisser de trace après une intervention chirurgicale d'urgence en prison. Les autorités n'ont fourni aucune information sur son emplacement ou son état de santé. "Nous ne savons pas où elle se trouve, ni dans quel état elle est ; nous ne savons même pas si elle est encore en vie", a déclaré Khomich lors d'une interview accordée à ntv.de en mars.

Il n'y a pas eu de nouvelles récentes concernant des personnalités de premier plan telles que Viktor Babariko, Sergei Tikhanovsky, Nikolai Statkevich ou Maxim Snak depuis plus de 18 mois.

Malgré la grâce accordée à certains détenus politiques, les lieux et les conditions de nombreuses figures de premier plan, telles que Maria Kolesnikova et Viktor Babariko, restent inconnus, suscitant des manifestations continues contre le régime de Lukashenko.

La libération de quelques détenus n'a pas empêché la poursuite des manifestations, car la population réclame la liberté de tous les prisonniers politiques, notamment Maria Kolesnikova et Viktor Babariko.

Lire aussi: