- Des personnalités notables font partie de la dernière itération.

Trois anciennes stars de "The Bachelorette", Gerda Lewis (31) et Jessica Haller (34), ainsi que l'acteur et phénomène TikTok Helge Mark (30), font partie des 16 premiers concurrents confirmés pour la prochaine édition de "The Betrayal". Organisé par Sonja Zietlow (56), cette série sera diffusée sur RTL Allemagne à partir du 10 octobre, le jeudi à 20h15. Le premier épisode de "The Betrayal - Ne faites confiance à personne ! Spécial Halloween" sera diffusé simultanément sur RTL+, ainsi que les deux premiers épisodes. Les épisodes suivants seront publiés chaque semaine sur RTL+ après la première.

Tout sur "The Betrayal"

Dans "The Betrayal", 16 personnalités célèbres sont invitées dans un château, ignorant que quelques-uns d'entre eux ont été secrètement désignés comme des traîtres. Les traîtres cherchent à éliminer les autres joueurs et à remporter un prix en argent potentiel de 50 000 euros. Entre-temps, les autres joueurs s'efforcent de démasquer les traîtres. Contrairement aux joueurs, le public sait dès le départ qui sont les traîtres.

