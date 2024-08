- Des personnalités de premier plan: la Cour constitutionnelle ordonne une enquête

En désaccord quant au choix du président du Tribunal administratif supérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (OVG) à Münster, une plainte constitutionnelle à Karlsruhe a donné un succès partiel à un concurrent battu. Le Tribunal administratif supérieur doit réexaminer l'affaire, a ordonné la Cour constitutionnelle fédérale, et l'a renvoyée à Münster.

Un juge fédéral a déposé la plainte, affirmant que la candidate réussite avait été favorisée en raison de son sexe. Selon le ministre de la Justice de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Benjamin Limbach (Les Verts), le choix n'était pas basé sur le principe du meilleur candidat requis par la constitution, mais était politiquement prédéterminé.

Princip du meilleur candidat ou affiliation politique ?

Avant l'évaluation formelle de la candidate, le ministre a discuté avec lui de la "prédécesseur" de la candidate et lui a suggéré de retirer sa candidature. Un message similaire lui a été envoyé par un membre de la CDU du Bundestag allemand lors d'un appel téléphonique : les cercles de la coalition à Düsseldorf avaient convenu de la femme ayant une affiliation CDU. Le juge fédéral a fourni des déclarations sous serment pour les deux conversations.

Le Tribunal administratif supérieur n'a pas suffisamment enquêté et clarifié ces allégations, ont jugé les juges de Karlsruhe. En conséquence, ils ont annulé la décision de l'OVG, qui n'avait soulevé aucune préoccupation quant à la décision de personnel. Une prédétermination et un parti pris du ministre ne peuvent être exclus.

Une gifle en plein visage

La décision de la Cour constitutionnelle fédérale est une gifle en plein visage pour le ministre de la Justice de NRW, selon le groupe parlementaire FDP. "Le bazar de Limbach grandit - et les coups portés se rapprochent !" a déclaré le chef du groupe parlementaire FDP, Henning Höne.

Le groupe parlementaire FDP considère sa demande d'enquête par un comité du Parlement régional comme confirmée, a déclaré son porte-parole de la politique juridique, Werner Pfeil, et a parlé d'un scandale. De nombreuses questions, notamment sur le rôle de la Chancellerie d'État de NRW et du conseiller juridique du groupe parlementaire CDU/CSU au Bundestag, doivent être answered. "Ce scandale est un coup dur pour l'État de droit en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et un signal décourageant pour tous les candidats qualifiés qui postulent pour de telles positions de premier plan."

La démission est à nouveau demandée

Le groupe parlementaire SPD a à nouveau demandé à Limbach de démissionner : "La glace sur laquelle M. Limbach se tient est devenue si mince qu'il devrait en tirer les conséquences et ouvrir la voie à un nouveau départ", a déclaré la vice-présidente du groupe parlementaire SPD, Elisabeth Müller-Witt.

"La Cour constitutionnelle fédérale, contrairement à la décision de l'OVG, considère qu'il est possible que le principe du meilleur candidat ait été violé", a déclaré Nadja Lüders, présidente du SPD au comité d'enquête. Là, le SPD demandera la convocation du candidat battu et du ministre de la Justice comme témoins dès que possible.

Le ministère nie la prédétermination

La Cour constitutionnelle fédérale a annulé la décision de l'OVG uniquement parce qu'une clarification judiciaire supplémentaire est nécessaire, a déclaré un communiqué de presse du ministère de la Justice de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. En d'autres aspects, la plainte a été infructueuse.

Le ministère de la Justice maintiendra sa position dans le nouveau tour devant le Tribunal administratif supérieur à Münster et fournira tout ce qui est nécessaire pour la clarification supplémentaire. Il n'y a pas eu de prédétermination illégale par le ministre de la Justice, a souligné un porte-parole.

La désignation du président par le gouvernement régional à un candidat qui est entré tardivement dans la course a suscité la controverse. Des demandes d'urgence de candidats

