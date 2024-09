Des personnalités célèbres telles que Chelsea Handler et Connie Britton plaident pour la libération des captifs israéliens, encourageant Biden et Harris à agir.

Comédienne Chelsea Handler, actrice Connie Britton, et Andy Cohen de Bravo figurent parmi les personnalités qui ont apposé leur signature sur une pétition, exhortant le président Biden et la vice-présidente Harris à "protéger et soutenir" Israël pendant son conflit en cours avec le Hamas.

La supplique, rapportée initially par CNN, déclare : "Nous sommes des créateurs qui militent pour une paix durable au Moyen-Orient, et nous reconnaissons que la première étape nécessaire vers une telle paix est le retour des 101 otages toujours détenus par le Hamas."

La déclaration a été publiée quelques semaines après que six otages israéliens, dont Hersh Goldberg-Polin, Israélo-américain, aient été massacrés par le Hamas. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont confirmé que les corps des otages avaient été découverts dans un tunnel géré par le Hamas sous la ville de Rafah, indiquant qu'ils avaient été exécutés sans pitié "juste avant" que les troupes n'arrivent sur les lieux.

Ces otages restants ont été détenus pendant environ un an depuis que le Hamas a lancé son attaque contre Israël le 7 octobre 2023.

Les signataires notables de la pétition comprennent également les actrices Mayim Bialik, Jennifer Jason Leigh, Rebecca Gayheart et Patricia Heaton ; les personnalités de la télé-réalité Jill Zarin, Margaret Joseph et "The Bachelor" Colton Underwood ; et les influenceurs des réseaux sociaux comme Ariel Martin, mieux connue sous le nom de Baby Ariel sur TikTok (avec plus de 36 millions d'abonnés), et la danseuse Montana Tucker, qui compte presque 10 millions d'abonnés sur TikTok.

Organisée par quatre groupes de défense juive - Stop Antisemitism, End Jew Hatred, 2024 New Voices et Stand With Us - la lettre fait appel à des artistes et des performers intéressés, qu'ils soient juifs ou non.

"Nous nous approchons rapidement de la première année depuis que 251 otages ont été brutalement enlevés et 1200 ont été tués. Il est essentiel de maintenir cette question dans l'œil public", a informé CNN la fondatrice de 2024 New Voices, Samantha Ettus. "Nos célébrités se sont unies pour mettre en évidence les 101 otages toujours détenus à Gaza, dont cinq Américains. Suite à l'assassinat brutal de six otages, l'urgence de porter l'attention internationale sur cette question s'est accrue. Nous devons exercer une pression maximale sur le Hamas pour qu'il libère les otages."

Plus tôt ce mois-ci, des responsables de la Maison Blanche ont partagé avec CNN leurs préoccupations concernant la probabilité d'une résolution du conflit Israël-Hamas avant la fin du mandat du président Biden.

Selon un rapport de Human Rights Watch publié cet été, les groupes armés dirigés par le Hamas ont commis "de nombreux crimes de guerre et crimes contre l'humanité" visant une population civile, où "le meurtre de civils et la prise d'otages étaient des objectifs fondamentaux de l'attaque planifiée, pas des incidents malheureux ou des opérations ratées".

La position des États-Unis sur le conflit Israël-Hamas a suscité la controverse dans l'industrie du divertissement.

Il y a deux semaines, un groupe d'acteurs hollywoodiens, dont Ariana Grande, Ben Affleck, Mahershala Ali, Cate Blanchett, Drake, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Richard Gere et Mark Ruffalo, ont signé une nouvelle lettre Artists4Ceasefire, appelant les États-Unis à mettre fin aux ventes d'armes à Israël.

"Au-delà de notre tristesse et de notre empathie pour tous ceux qui sont affectés et leurs proches dans le monde entier, nous sommes motivés par un engagement inébranlable à défendre notre humanité partagée", déclare la lettre Artists4Ceasefire. "Nous défendons la liberté, la justice, la dignité et la paix pour tous les peuples - et un désir fervent d'arrêter le

Lire aussi: