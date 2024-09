Des personnalités célèbres réagissent à l'arrestation de Diddy

Suite à son arrestation pour des chefs d'accusation de traite sexuelle, de crime organisé et d'autres infractions, Sean "Diddy" Combs doit rester en détention jusqu'à son procès. Malgré la demande antérieure de ses avocats d'une caution de 50 millions de dollars, la détention à domicile n'est pas une option pour le magnat de la musique. La scène hollywoodienne répond maintenant à la situation juridique de Diddy, avec le rappeur américain 50 Cent en tête, connu pour ses critiques passées de ses pairs de l'industrie.

Après l'arrestation de Diddy, 50 Cent n'a pas résisté à faire de l'humour sur la situation. En partageant une photo de lui avec Drew Barrymore, il a plaisanté, "On dirait que je traîne avec Drew Barrymore et je n'ai pas 1 000 tubes de lubrifiant à la maison." Il faisait référence aux sex-toys, armes, munitions, drogues et grandes quantités d'huile pour bébé qui ont été découvertes lors d'une perquisition en mars à la maison de Diddy à Beverly Hills.

La rappeuse et animatrice de télévision Foxy Brown, qui a une histoire de collaboration avec Diddy, a partagé des messages cryptiques sur ses histoires Instagram. Sans mentionner directement Diddy, elle a écrit, "Les choses vont devenir folles et délirantes!!!"

Le présentateur radio Charlamagne Tha God pense que l'affaire Diddy aura un impact significatif. Dans son émission "The Breakfast Club", il a suggéré que si Combs est reconnu coupable de crime organisé et de traite sexuelle, "d'autres personnes seront impliquées" et "ils finiront probablement en prison".

La chanteuse américaine Aubrey O'Day, qui a été critique de Diddy par le passé, a également partagé ses pensées. Sur ses histoires Instagram, elle a médité sur le "but de la justice". Elle pense que le rôle de la justice est de "mettre fin à cela et de nous donner la chance de repartir de zéro. Les femmes ont rarement cette opportunité. Je me sens validée. Aujourd'hui est une victoire pour les femmes partout, pas seulement pour moi. Les choses commencent enfin à évoluer", a-t-elle déclaré. O'Day était étroitement liée à Diddy dans les années 2000 et a dirigé son groupe Danity Kane.

Sean "Diddy" Combs fait actuellement face à plusieurs procès civils, notamment des allégations de comportements sexuels inappropriés de la part de la chanteuse Dawn Richard, également membre de Danity Kane. S'il est reconnu coupable, le producteur encourt une peine de prison à vie. Il nie les allégations portées contre lui.

Le débat public autour des problèmes juridiques de Diddy a également suscité des conversations sur la responsabilité en cas d'abus sexuels dans l'industrie du divertissement.

