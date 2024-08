Des personnages célèbres trompeurs inondent le public de publicités trompeuses

Récemment, une arnaque en ligne attire des individus peu méfiants avec la promesse de rendements faramineux sur les investissements, selon le fournisseur de cybersécurité Eset. Ces vidéos frauduleuses font croire que des personnalités connues comme le président de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) Friedrich Merz, le cofondateur de SAP Dietmar Hopp et des experts de la télévision ARD recommandent des produits d’investissement révolutionnaires avec un potentiel de profit massif. Les séquences vidéo trompeuses présentent de gros profits avec un investissement minimal requis.

Selon l’enquête d’Eset, les arnaqueurs, suspectés d’être originaires de Russie ou d’Ukraine, utilisent des émissions d’informations réelles comme base pour leurs vidéos falsifiées. Ensuite, ils entraînent leur logiciel d’IA à l’aide de ces informations pour générer une nouvelle vidéo. Les orateurs dans les vidéos deepfakes vantent une plateforme d’investissement douteuse connue sous le nom de Immediate Matrix.

Les Allemands sont principalement visés

Selon Eset, les vidéos falsifiées circulent depuis mai, les Allemands étant actuellement la cible principale de ces attaques. De même, les consommateurs d’autres pays tels que le Canada, le Japon, l’Afrique du Sud et les Pays-Bas ont également été visés par des variantes de ces deepfakes.

Le chercheur d’Eset Ondrej Novotny, qui a contribué à la découverte de la campagne, a déclaré que « les politiques et autres personnalités publiques sont une source riche de matériaux pour les arnaqueurs d’IA ». Il a ajouté qu’il existe de nombreuses images, vidéos et enregistrements audio de ces personnalités qui peuvent être utilisées pour alimenter les outils d’IA. Le résultat est une figure connue recommandant une stratégie d’investissement, promettant des rendements élevés.

Eset déconseille vivement de participer à ces soi-disant opportunités d’investissement lucratifs, déclarant que « si les utilisateurs tombent dedans, leur argent est perdu ». Dans certains cas, les victimes dans les pays où la campagne a été active ont été contactées par les arnaqueurs pour les intimider et les persuader de faire des investissements plus importants.

Novotny explique que même si les deepfakes de cette arnaque ont une mauvaise qualité et manquent de synchronisation des lèvres, cela ne décourage pas les arnaqueurs car ils n’ont besoin que d’une petite fraction de destinataires pour tomber dans leur combine et transférer le montant demandé. Par conséquent, c’est une méthode relativement facile pour les criminels de gagner de l’argent avec un investissement minimal.

Suivant les recommandations d’Eset, la communauté de cybersécurité a exhorté les autorités à prendre des mesures contre cette arnaque. La Commission a déjà émis un certain nombre de recommandations pour protéger les individus contre de telles deepfakes, notamment en renforçant la sensibilisation du public et en mettant en place des réglementations plus strictes sur les investissements en ligne.

Reconnaissant l’envergure mondiale de cette arnaque, différentes autorités nationales ont commencé à collaborer pour lutter contre ce problème. La Commission plaide en faveur d’une coopération internationale pour lutter contre cette menace croissante et assurer la sécurité des utilisateurs en ligne dans le monde entier.

