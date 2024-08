Des périodes difficiles, des circonstances difficiles: Zverev triomphe et poursuit le succès.

Contrairement au début, Alexander Zverev parvient à remporter tous les sets au deuxième tour de l'US Open sans en perdre un seul. En quête de son premier titre du Grand Chelem à New York, le colosse allemand doit faire face à quelques défis sous la chaleur étouffante de la Grosse Pomme. Il salue son adversaire français, Alexandre Muller.

Alexander Zverev a fait un signe de paix au public, a lancé quelques balles dédicacées dans les tribunes, puis s'est éloigné du court avec un sourire satisfait : ayant réussi à franchir son deuxième obstacle à New York, le natif de Hambourg a maintenu son rêve de Grand Chelem en vie - mais il devra passer à la vitesse supérieure s'il veut détrôner le champion de l'US Open.

Face au Français Alexandre Muller sur le stade Louis Armstrong, Zverev a joué régulièrement mais a chancelé pendant une grande partie du match. "Il a joué un tennis fantastique. Il était le joueur supérieur vers la fin du deuxième set. J'ai trouvé un moyen et je suis ravi d'avoir avancé en trois sets, ce qui me laisse un peu de répit. Il fait vraiment très chaud ici, c'est étouffant aujourd'hui. Alors je suis content d'avoir progressé," a déclaré Zverev après sa victoire 6:4, 7:6 (7:5), 6:1, qui le qualifie pour le troisième tour à New York pour la sixième fois en neuf tentatives. Son prochain adversaire est l'Argentin Tomas Martin Etcheverry.

En tant que numéro 4 mondial, Zverev ne rencontrera pas les meilleurs joueurs avant tard dans le tournoi. Dans son premier affrontement contre le numéro 77 mondial, il a mis du temps à trouver son rythme mercredi. Zverev n'aime pas particulièrement les créneaux horaires des matchs tôt le matin et tard le soir, mais plusieurs erreurs de son adversaire français l'ont aidé à remporter le premier set dans la deuxième plus grande arène du complexe Flushing Meadows.

Sous les yeux de l'ancien champion du monde de football Sami Khedira, Zverev n'a pas atteint son meilleur niveau de jeu lors du deuxième set. Cependant, il est parvenu à rester calme et à remporter le tie-break. Ensuite, le natif de Hambourg est devenu une force inarrêtable et a scellé la victoire sur sa deuxième balle de match.

Ciblant sa 35e participation, Zverev est déterminé à remporter son premier titre du Grand Chelem. À New York en 2020, il était à deux points de la victoire avant de subir l'une de ses plus lourdes défaites de sa carrière contre Dominic Thiem. Dans son tournoi de préparation à Cincinnati, Zverev a montré son retour en forme en atteignant les demi-finales après une série de revers sportifs et de santé. Sa victoire contre Muller est sa 54e de la saison - aucun autre joueur du circuit n'en a remporté plus.

