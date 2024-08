- Des performances désolantes: les joueurs de handball manquent la couronne d'or

L'équipe allemande de handball n'a pas pu couronner sa course impressionnante aux Jeux Olympiques par une médaille d'or, s'inclinant lors d'une finale à sens unique contre les champions du monde du Danemark dans une performance humiliante. Après des victoires sensationnelles en tournoi contre les champions d'Europe de France et l'équipe bogey d'Espagne, l'équipe de l'entraîneur Alfred Gislason a été complètement submergée, s'inclinant 26:39 (12:21).

C'était la plus lourde défaite dans un finale olympique de l'histoire. Les rêves de médaille d'or de l'Allemagne ont été brisés par une piètre performance défensive, avec l'ensemble vedette du Danemark, mené par le joueur mondial de l'année Mathias Gidsel, capable de passer à travers la défense allemande à volonté.

Malgré la défaite amère en finale, Juri Knorr et ses coéquipiers ont permis à la Fédération allemande de handball d'obtenir le plus grand succès de son histoire récente, après la médaille d'argent aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, le triomphe à la Coupe du monde 2007 à domicile et le titre de champion d'Europe 2016. Gagner l'argent avec la plus jeune équipe olympique de tous les temps fait rêver la fédération d'un avenir glorieux, malgré l'impression laissée par le match contre le Danemark. Devant environ 27 000 fans dans le chaudron de Lille, Juri Knorr a été le meilleur marqueur allemand avec six buts.

La dernière victoire olympique allemande remonte à 1980

Le Danemark, mené par le joueur vedette Gidsel des Füchse de Berlin, a renforcé sa domination dans le handball mondial en remportant sa deuxième médaille d'or olympique après 2016 à Rio. Avec des victoires ultérieures à la Coupe du monde en 2019, 2021 et 2023, il s'agit de leur cinquième victoire dans un grand tournoi en huit ans.

Pour l'Allemagne, however, the success of the East German team in 1980 in Moscow remains the only title won by a hall handball team. In 2004 in Athens, the team led by Stefan Kretzschmar had to settle for silver against Croatia. Eight years ago in Rio, goalkeeper Andreas Wolff and his teammates won bronze.

La défense et l'attaque décevantes

Après la victoire épique en quart de finale contre la France, l'équipe DHB croyait en une médaille d'or. Le miracle des six secondes à Lille, où le gardien Renars Uscins a sauvé l'équipe allemande à la dernière seconde, était censé inspirer toute l'équipe. Mais en finale contre le Danemark, les nerfs ont lâché.

Le Danemark a marqué presque de toutes les positions à volonté, avec un taux de réussite offensif allant jusqu'à 90% en première mi-temps. Leur défense offensive a également causé de grands problèmes à l'équipe DHB. La jeune équipe allemande avait l'air nerveuse et n'a pas trouvé de moyen de percer la défense danoise. "Nous devons travailler là-dessus", a exigé Gislason, alors que son équipe tombait derrière 5:10 après de nombreux turnovers.

Les fans allemands ont essayé de se divertir avec une vague mexicaine sur les tribunes, car il n'y avait pas grand-chose à encourager sur le terrain. Après 20 minutes, le match était practically

