- Des peines de prison sévères imposées devant le tribunal pour meurtre, entraînant une amende de 9 000 euros.

Dans un procès criminel portant sur 9 000 euros à Hamburg-Neuallermöhe, le tribunal local a infligé de lourdes peines à deux jeunes individus. Un homme de 20 ans a été condamné pour meurtre dans le cadre d'une tentative de vol à main armée ayant entraîné la mort et des blessures graves, Receiving a sentence of eight years and nine months. Son co-accusé de 19 ans a été condamné à sept ans et demi pour tentative de meurtre et d'autres infractions.

Selon l'accusation, les deux suspects allemands avaient prévu de rencontrer la victime le 20 janvier 2024 sous prétexte de lui vendre de la drogue pour 9 000 euros. Lorsque la victime est arrivée avec un complice, ils ont prétendument engagé la conversation avec elle avant de la prendre Suddenly and intentionally in a headlock and brandish a knife.

La victime décède trois jours plus tard

Lorsque le complice a résisté et que d'autres ont remarqué la situation, le jeune accusé s'est enfui. Le 20 ans, cependant, a forcé le 35 ans qui résistait à terre et l'a poignardé au moins deux fois dans le haut du corps et l'abdomen avec un couteau. Alors que la victime tentait de s'enfuir, le 20 ans l'a poursuivie pour récupérer l'argent. L'homme gravement blessé est monté dans un véhicule qui l'attendait et est décédé trois jours plus tard à l'hôpital en raison d'une défaillance multi-organique, malgré des soins médicaux intensifs.

Le jeune accusé commet un deuxième vol grave

Le jeune accusé a admis un deuxième vol grave au début du procès. Le 1er juillet 2023, à Hamburg-Lohbrügge, il a agressé et volé un homme extrêmement ivre. Après avoir découvert qu'il n'y avait pas d'argent dans le portefeuille volé, il est revenu et a brutalement donné un coup de pied dans la tête de l'homme inconscient avec toute sa force. Il a arrêté son attaque seulement lorsqu'un témoin est apparu sur les lieux.

La victime a subi une fracture du nez. Le verdict a été rendu le 19 août, mais l'office de presse du tribunal n'a diffusé l'information que récemment. Il reste indéterminé si le jugement a acquis la force de loi.

Compte tenu de son implication dans l'incident fatal, le 20 ans encourt maintenant la possibilité d'être emprisonné en raison de sa condamnation. Après sa libération de détention, le jeune accusé a également été impliqué dans un autre vol, ce qui pourrait potentiellement prolonger son temps d'emprisonnement.

Lire aussi: