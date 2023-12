Des pêcheurs enquêtant sur quelque chose de brillant ont sauvé par miracle un homme de l'Indiana coincé dans un camion accidenté depuis des jours, selon la police.

Mario Garcia et son gendre Nivardo Delatorre étaient en train de repérer des trous de pêche potentiels dans Salt Creek, près de la ville de Portage, dans le nord-ouest de l'Indiana, et s'apprêtaient à s'arrêter là lorsque quelque chose de brillant au loin a attiré leur attention, a déclaré Mario Garcia lors d'une conférence de presse organisée par la police de l'État. Curieux, ils sont allés l'explorer et ont réalisé qu'il s'agissait d'une épave de véhicule.

La camionnette accidentée se trouvait sous le pont de l'Interstate 94 qui enjambe le ruisseau. Garcia a écarté un airbag et a vu ce qu'il pensait être un mort sur le siège du conducteur.

"Dès que j'ai touché l'épaule, il s'est retourné, il s'est réveillé", raconte-t-il.

Surpris, mais désireux d'aider le jeune homme, M. Garcia a demandé à M. Delatorre d'appeler à l'aide et les deux hommes sont restés avec l'homme jusqu'à ce que les sauveteurs arrivent pour le sortir de là.

"Il était vivant et il était très heureux de nous voir", a déclaré M. Garcia, se souvenant que l'homme les avait remerciés à plusieurs reprises. "Je n'ai jamais vu un tel soulagement.

L'homme, Matthew R. Reum, de Mishawaka, pourrait être resté là pendant une semaine et souffrait de "blessures graves, potentiellement mortelles", a déclaré Glen Fifield, sergent de la police de l'État de l'Indiana, lors de la conférence de presse.

M. Reum a survécu en partie en buvant de l'eau de pluie, a indiqué la police de l'État dans un communiqué de presse. "La volonté de survivre à cet accident n'est rien moins qu'extraordinaire", a déclaré la police.

"C'est un miracle qu'il soit en vie par ce temps", a déclaré M. Fifield. Les températures dans le comté de Porter, où le naufrage s'est produit, ont atteint un minimum de 29 degrés ces derniers jours.

L'homme a expliqué aux pêcheurs qu'il était coincé là depuis le 20 décembre, serré dans son siège dans le camion écrasé et incapable d'atteindre son téléphone, selon M. Garcia.

"Il a dit qu'il avait essayé de crier et de hurler, mais que personne ne l'entendait. C'était juste calme - juste le bruit de l'eau", s'est souvenu M. Garcia.

"Il m'a dit qu'il était là depuis longtemps et qu'il avait presque perdu tout espoir parce qu'il n'y avait personne", a ajouté M. Garcia.

Reum a été transporté à l'hôpital mardi pour soigner ses blessures, a indiqué la police. Les causes de l'accident ne sont pas encore claires, mais selon M. Fifield, il semble que le camion de l'homme soit sorti de l'autoroute I-94, qu'il ait manqué la glissière de sécurité, qu'il ait pris l'air, qu'il ait roulé dans le ruisseau et qu'il se soit immobilisé sous le pont.

La police a déclaré qu'elle n'avait reçu aucun rapport de collision et que même si elle en avait reçu, l'épave ne pouvait pas être vue depuis le pont.

"J'ai regardé par-dessus ce pont et je ne l'ai pas vu", a déclaré M. Fifield. "J'ai marché du côté est du terrain et j'ai regardé, mais je ne l'ai toujours pas vu.

Il a été difficile d'acheminer du matériel sur le site de l'épave, et il a fallu des heures pour sortir l'homme de là, a indiqué M. Fifield. Les voies de l'I-94 en direction de l'ouest au niveau de la borne 20 ont été fermées mardi après-midi pendant que les équipes s'efforçaient de libérer l'homme et de le transporter jusqu'à un hélicoptère qui l'emmènerait à l'hôpital.

Si les pêcheurs ne l'avaient pas trouvé à ce moment-là, l'homme n'aurait peut-être pas survécu, selon M. Fifield.

"Il fait froid ce soir", a déclaré le sergent. "Je ne crois pas qu'il aurait passé la nuit, c'est mon opinion personnelle.

M. Garcia a déclaré que son gendre et lui s'estimaient chanceux que leur curiosité les ait menés au jeune homme.

"Est-ce un miracle ? Je n'en sais rien. Mais je suis heureux que nous ayons pu le trouver", a déclaré M. Garcia.

Taliah Miller et Robert Shackelford, météorologue à CNN, ont contribué à ce reportage.

