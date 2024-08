- Des paroles aimantes au sujet de son fiancé

Zooey Deschanel et Jonathan Scott célébreront cinq ans ensemble

Il y a presque exactement un an que Zooey Deschanel (44 ans) et Jonathan Scott (46 ans) se sont fiancés. Le 11 août, l'actrice de "New Girl" et la star de la télé-réalité ont célébré le cinquième anniversaire de leur premier rendez-vous. Deschanel a rendu hommage à son fiancé avec un message émouvant sur son profil Instagram officiel, partageant plusieurs photos avec Scott qui capturent des moments de leur vie ensemble, y compris des visites dans des restaurants et des cafés, et des photos avec leurs enfants de relations précédentes. "Il y a cinq ans aujourd'hui, j'ai eu la chance d'aller à un premier rendez-vous avec cet homme absolument parfait", a écrit Deschanel dans la légende. "Voilà où nous en sommes maintenant, et il me fait encore sourire tous les jours."

Quand aura lieu le mariage ?

Juste avant la première de la nouvelle saison de son émission de télé "Celebrity IOU", dans laquelle Jonathan Scott apparaît avec son frère jumeau Drew, il a déclaré à "ET en ligne" que les préparatifs du mariage avançaient. "Je n'ai pas de nouvelles. J'aimerais bien avoir des nouvelles plus excitantes. Nous venons de revenir d'Europe. Nous avons eu l'anniversaire de notre fille et ensuite un autre événement et une soirée caritative", a déclaré Scott en soupirant à propos de leurs emplois du temps chargés. Cependant, ils prévoient de commencer à planifier bientôt.

Pour Scott, ce serait son deuxième mariage après son divorce avec la coordinatrice de vol Kelsy Ully. Avant sa relation avec Jonathan, Deschanel était mariée au musicien Ben Gibbard (48 ans) de 2009 à 2012 et au producteur de film Jacob Pechenik (52 ans) de 2015 à 2020. Elle a deux enfants, Elsie (9 ans) et Charlie (7 ans), avec Pechenik. Scott et Deschanel se sont rencontrés en août 2019 pendant le tournage de l'émission américaine "Carpool Karaoke".

Les rénovateurs célèbres

La huitième saison de l'émission de Scott "Celebrity IOU" sera diffusée le 12 août aux États-Unis sur HGTV, avec la star de "This Is Us" Mandy Moore (40 ans). Dans l'émission, les célébrités remercient les personnes importantes de leur vie en rénovant leur maison. Même Brad Pitt (60 ans) y est apparu. Scott a déclaré qu'il avait du mal à croire

