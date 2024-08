Des parlementaires britanniques exprimant des sentiments désagréables sur les analogies de l'Holocauste

Le gouvernement britannique entend élargir son interdiction de fumer en extérieur, mais tout le monde n'est pas d'accord. La députée galloise Esther McVey a suscité la controverse en comparant cette proposition à l'Holocauste. McVey a utilisé une citation glaçante du pasteur allemand Martin Niemöller pour soutenir son propos. La citation met en évidence : "Quand ils sont venus chercher les fumeurs, je n'ai pas parlé, je n'étais pas fumeur."

Le Board of Deputies of British Jews a qualifié la déclaration de McVey de "dégoûtante" et "d'une insensibilité choquante". En tant que "ministre du bon sens" autoproclamé dans l'ancien cabinet du Premier ministre Rishi Sunak, cela était provocateur et inapproprié.

De nombreuses personnes, dont le ministre de la Santé Wes Streeting, ont exhorté McVey à retirer son post. Ils étaient consternés que même son propre parti conservateur ait plaidé pour des réglementations anti-tabac plus strictes dans leur manifeste. McVey est restée ferme et a élargi dans un post ultérieur qu'elle ne serait pas réduite au silence par les "guerriers de la justice sociale" qui déformaient ses intentions.

McVey a expliqué que ses remarques étaient une analogie : "Les personnes qui restreignent les libertés commencent par des cibles faciles." Récemment, le nouveau Premier ministre Keir Starmer a confirmé que leur administration étudiait effectivement l'élargissement de l'interdiction de fumer en extérieur. Les rapports suggèrent que le tabac pourrait être interdit dans les jardins de bière, les installations sportives voisines et les hôpitaux, ainsi que dans les petits parcs. Les associations d'hôtellerie ont vivement critiqué les plans, avertissant que cela pourrait sonner le glas des pubs britanniques traditionnels.

La comparaison de McVey de la proposition d'interdiction de fumer à l'Holocauste a suscité une large critique. Le Holocaust Memorial Day Trust a également condamné la déclaration de McVey, mettant en évidence l'importance de ne pas banaliser les atrocités historiques pour un gain politique.

