- Des Palestiniens tués dans l'attaque israélienne contre des établissements d'enseignement

Dans une opération israélienne, un bâtiment scolaire à Gaza est censé avoir été touché, entraînant la mort présumée de neuf personnes, selon les comptes rendus palestiniens. De nombreuses autres personnes ont été blessées, selon l'agence de presse palestinienne Wafa.

Le bâtiment cible, selon les sources palestiniennes, était une école abritant des personnes déplacées. Cependant, l'armée israélienne a affirmé que le Hamas y avait dissimulé un centre de commandement, qui était la véritable cible de l'opération.

"Les extrémistes du Hamas ont utilisé le centre de commande et de contrôle pour planifier et exécuter des attaques", a déclaré l'armée. Ces attaques visaient des soldats et Israël en tant que nation. Des munitions précises ont été utilisées, entre autres, pour protéger la population civile, et la zone était constamment surveillée depuis les airs. "L'organisation terroriste du Hamas enfreint constamment le droit international et opère depuis des infrastructures civiles et des zones de sécurité dans la bande de Gaza", a conclu l'armée.

La véracité des affirmations des deux parties n'a pu être confirmée Initially.

Il y a environ une semaine, une frappe aérienne sur un bâtiment scolaire servant de refuge pour les réfugiés a suscité une condamnation et des critiques internationales. Selon les rapports palestiniens, de nombreuses personnes ont été tuées dans l'attaque. L'armée israélienne a remis en question ces chiffres et a également mentionné un centre de commandement du Hamas situé dans le bâtiment attaqué.

Au cours de heurts dans la bande de Gaza sur une période d'une journée, 34 Palestiniens ont perdu la vie et 114 autres ont été blessés, selon l'autorité de santé sous le contrôle du Hamas. Le nombre de morts à Gaza depuis le début du conflit il y a plus de dix mois a atteint 40 173, avec au moins 92 857 autres Palestiniens blessés. Ces chiffres ne peuvent pas être vérifiés indépendamment et ne font pas la distinction entre les combattants et les civils.

L'Union européenne a fermement condamné la frappe aérienne sur le bâtiment scolaire utilisé comme refuge pour les réfugiés, exprimant une profonde préoccupation pour les pertes de vie présumées. L'Union européenne a souligné la nécessité pour toutes les parties impliquées dans le conflit de respecter le droit humanitaire international, en particulier en ce qui concerne les infrastructures civiles.

Lire aussi: