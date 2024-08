Des pailles en plastique font leur retour avec Capri Sun en Suisse

L'Union européenne vise à réduire les déchets jetables, ce qui a conduit à l'interdiction des pailles en plastique depuis 2021. Cependant, de nombreux clients trouvent les substituts en papier irritants, ce qui amène Capri-Sonne à envisager de réévaluer cette décision, au moins temporairement, dans son pays d'origine. Capri-Sonne explore également des solutions pour l'UE.

Les amateurs de Capri-Sonne en Suisse pourraient bientôt profiter à nouveau de pailles en plastique, selon le journal suisse "Sonntagszeitung". Capri-Sun, la célèbre boisson fruitée sucrée, envisage de remplacer les pailles en papier par une variante en plastique, initialement uniquement en Suisse en raison de son statut hors UE.

Capri-Sun AG, basée dans la ville suisse de Zug, a mis en place une interdiction des articles en plastique à usage unique dans l'UE en juillet 2021, dans le but de protéger l'environnement. À la place, le papier et le carton ont été largement utilisés, mais ont été considérés comme problématiques, surtout pour les pailles.

"Cela n'a aucun sens"

Capri-Sun a introduit une paille améliorée avec une stabilité accrue il y a quelques mois. Selon le magazine de l'industrie de l'emballage "Neue Verpackung", la paille présente une résistance à la flexion 36 % plus élevée et une résistance à la pression verticale améliorée. Cependant, le résultat n'était pas satisfaisant : "Nous travaillons vers le retour à un tube en plastique recyclable, au moins en Suisse, où l'interdiction ne s'applique pas", a déclaré le PDG de Capri-Sun, Roland Weening.

Il est incertain que le problème vienne des pailles en papier ou du passage des clients vers des alternatives plus saines. Quoi qu'il en soit, Capri-Sun vise à remplacer les pailles en papier par des pailles en plastique à long terme, même dans l'UE. Selon le "Sonntagszeitung" suisse, le PDG Weening est optimiste quant à une exemption. "L'interdiction des pailles en plastique est bien intentionnée, mais dans notre cas, cela n'a aucun sens", affirme le responsable.

Les normes de recyclage de l'UE deviendront plus strictes d'ici 2030, exigeant que tout l'emballage soit réutilisable. Cela pose également un défi pour Capri-Sun, car sa célèbre poche en aluminium est composée d'un mélange de PE, PET et d'aluminium et est virtually non recyclable. Capri-Sun est responsable de générer 27 000 tonnes de déchets jetables par an, selon l'aide environnementale allemande (DUH).

Capri-Sun vend six milliards de pochettes de la célèbre boisson par an, principalement en Allemagne et aux États-Unis. L'entreprise propose à ses clients un tout nouveau look depuis plusieurs mois, en introduisant presque des cannettes de trois litres contenant presque 32 Capri-Suns, spécialement pour les fans fidèles.

L'industrie alimentaire en Suisse pourrait voir un changement de matériaux de paille, car Capri-Sun envisage de repasser au plastique en raison des préférences des clients et des problèmes de pailles en papier. Malgré l'interdiction de l'UE des articles en plastique à usage unique, le PDG de Capri-Sun, Roland Weening, estime que l'interdiction des pailles en plastique pour leur produit n'a aucun sens et est optimiste quant à une exemption.

