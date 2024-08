Des ours polaires tuent des ouvriers au Canada.

Plus de 5000 kilomètres s'étendent un système radar de l'Alaska à l'est du Canada. Lors des travaux sur les installations, un accident se produit. Deux ours attaquent. Une personne ne survit pas à l'attaque.

À une installation radar isolée dans la partie nord-est du Canada, deux ours polaires ont attaqué et tué un travailleur. "Une attaque de deux ours polaires a entraîné la perte d'un de nos employés précieux", a annoncé l'opérateur de la station de surveillance, la société de logistique Nasittuq, vendredi (heure locale). L'attaque sur l'île Brevoort dans le territoire du Nunavut, qui borde le Groenland, a eu lieu jeudi. D'autres employés de la société sont intervenus et ont tué l'un des animaux, a également déclaré Nasittuq.

La station de surveillance fait partie des dizaines de postes avancés du système d'alerte du Nord. Le système radar dans le Grand Nord du Canada sert à la détection précoce d'avions ennemis ou de missiles. Il s'étend sur plus de 5000 kilomètres, de l'Alaska à l'ouest jusqu'au Labrador à l'est du Canada.

