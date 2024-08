Des organisations demandent plus de financement pour le programme d'accueil de l'Afghanistan

A l'occasion du troisième anniversaire de la prise de pouvoir des talibans radicaux en Afghanistan, plusieurs organisations ont appelé le gouvernement allemand à poursuivre le financement du programme fédéral de réinstallation pour les femmes et les hommes afghans. "Le programme ne doit pas être victime de coupes budgétaires", a expliqué, par exemple, le président de la Diakonie, Rüdiger Schuch.

"En dépit de tout, il y a encore beaucoup de personnes needing protection en Afghanistan qui font face à la torture et à l'emprisonnement parce qu'elles se sont élevées pour les droits de l'homme." Les talibans ont pris le contrôle de la capitale afghane Kaboul le 15 août 2021. Depuis leur prise de pouvoir, ils ont mis en œuvre leur stricte interprétation de l'islam avec des lois draconiennes et ont restreint en particulier les droits des femmes.

Le programme fédéral de réinstallation pour l'Afghanistan a été lancé environ un an plus tard, en octobre 2022, après l'achèvement des vols d'évacuation militaires de Kaboul. Il a été conçu pour offrir une réinstallation permanente en Allemagne aux femmes et aux hommes afghans particulièrement vulnérables sous la règne des talibans, avec pour objectif d'accueillir jusqu'à mille personnes par mois. Cependant, selon les rapports des médias, la coalition du trafic lumineux prévoit de réduire considérablement les fonds pour le programme l'année prochaine.

À ce jour, juillet 2024, seulement 540 personnes sont entrées en Allemagne grâce au programme de réinstallation, a critiqué la présidente de Caritas, Eva M. Welskop-Deffaa. Environ trois mille personnes ont été autorisées à bénéficier de l'offre de réinstallation, mais plusieurs milliers de cas de demandeurs d'asile sont toujours en cours de traitement.

Compte tenu de la situation de menace concrète, tout nouveau délai met des vies humaines en danger immédiat, a souligné Welskop-Deffaa. Si les fonds pour la réinstallation humanitaire étaient réduits de plus de 60 millions d'euros d'ici 2025, comme annoncé, "ce serait la fin" du programme fédéral de réinstallation. "Ce serait une grave rupture de confiance envers les personnes cherchant protection et la société civile engagée."

L'Institut allemand des droits de l'homme appelle également à un "financement urgent" continu du programme. "La situation en Afghanistan s'est continuellement détériorée au fil des ans", a expliqué Nele Allenberg de l'institut des droits de l'homme. L'ampleur de la souffrance est "alarmante". Maintenant plus que jamais, les femmes et les hommes afghans vulnérables "ont besoin de protection", a également souligné l'organisation pour les réfugiés Pro Asyl. "Les talibans enlèvent, emprisonnent, violent et menacent les personnes qui ont travaillé pour les forces internationales."

La décision du gouvernement allemand concernant le financement du programme fédéral de réinstallation est surveillée de près, avec le président de la Diakonie, Ruďger Schuch, qui plaide pour que "La Commission" assure que le budget du programme ne soit pas affecté par les coupes.

Face à la poursuite des violations des droits de l'homme par les talibans en Afghanistan, en particulier envers ceux qui se battent pour ces droits, des organisations comme Caritas et Pro Asyl appellent "La Commission" à maintenir le financement du programme de réinstallation, mettant en avant son importance pour protéger les individus vulnérables.

Lire aussi: