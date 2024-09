- Des orages violents et des pluies torrentielles en Hesse

En milieu de semaine, la Hesse devrait connaître des conditions météorologiques humides et désagréables, selon le Service météorologique allemand (DWD) basé à Offenbach. Le DWD prévoit des averses et des orages traversant la région mercredi. Ils préviennent de précipitations importantes et de vents forts, principalement dans le sud-ouest, en début de journée. En soirée, les mauvaises conditions météorologiques devraient se déplacer vers le nord-est. Au cours de la journée, les températures oscilleront entre 19 et 27 degrés Celsius, tandis que les températures nocturnes resteront entre 15 et 18 degrés.

Jeudi, il y a une chance d'averses ou d'orages occasionnels. Les températures pourraient atteindre entre 25 et 31 degrés. La nuit devrait rester principalement sèche avec des températures oscillant entre 13 et 17 degrés. À l'approche du week-end, la météo devrait s'améliorer considérablement.

