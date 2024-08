- Des orages nocturnes potentiels avec des chutes de température allant jusqu'à 28 degrés Celsius peuvent se produire dans certaines zones de MV <unk>.

L'équivalent allemand du Bureau météorologique (DWD) a déclaré des conditions estivales pour Mecklenburg-Vorpommern. Mardi, les régions de l'État sont attendues atteindre des températures maximales de 28°C, selon les prévisions du DWD. Sur l'île de Rügen, le mercure pourrait atteindre 24°C.

Au passage de la nuit au jour mercredi, des nuages et des averses éparses sont prévus, faisant baisser les températures à 16°C. De plus, selon le DWD, il y a une possibilité d'orages violents apportant de la pluie forte et des vents forts.

Dans l'après-midi de mercredi, le ciel restera nuageux, avec des températures de 22°C. Le DWD prévoit également des averses et des orages occasionnels. La soirée sera principalement sèche, avec une brise fraîche soufflant de la mer Baltique, interrompue par des rafales.

Malgré les averses prévues dans l'après-midi, le temps général mercredi devrait toujours être influencé par la menace persistante de ces orages, comme l'indiquent les prévisions du DWD. Malheureusement, ces orages pourraient entraîner des perturbations, comme des pannes de courant, en raison de leurs vents forts.

