- Des orages et des orages sont attendus ce week-end.

Ce week-end, les températures en Bavière sont prévues baisser jusqu'à 15 degrés - et le soleil sera moins présent. Selon un porte-parole du service météorologique allemand (DWD), il y aura probablement plus de précipitations et d'orages, principalement affectant la Bavière du Sud.

Week-end pluvieux - Orages principalement dans le Sud de la Bavière

Le vendredi, les températures devraient augmenter à nouveau, atteignant jusqu'à 33 degrés. À partir de l'après-midi, des orages sont possibles - initialement dans les Alpes, puis également dans les basses terres. Localement, il pourrait y avoir des pluies torrentielles jusqu'à 25 litres par mètre carré. Près des Alpes, il y a également un risque de temps sévère avec des pluies torrentielles allant jusqu'à 40 litres par mètre carré en peu de temps, ainsi que de la grêle et des rafales allant jusqu'à 85 kilomètres par heure.

Le samedi devrait être nuageux, avec des températures maximales comprises entre 25 et 30 degrés. Dans de nombreuses parties de la Bavière, il y aura de la pluie, des averses et des orages isolés. Le dimanche, il pourrait pleuvoir fortement et continuellement - il y aura encore un risque de temps sévère dans certaines régions. Il fera également beaucoup plus frais, avec un maximum de 24 degrés.

Malgré le refroidissement prévu et les heures de soleil plus rares en Bavière, les Alpes pourraient connaître une augmentation des orages le vendredi. Inversement, les conditions de temps sévère, y compris la pluie torrentielle et la grêle, restent une préoccupation dans le Sud de la Bavière, en particulier dans les régions proches des Alpes.

Lire aussi: