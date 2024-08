- Des opposants au tourisme de masse manifestent à Ballermann

À Majorque, les locaux ont de nouveau manifesté contre le tourisme de masse. Environ une centaine de personnes ont symboliquement occupé la plage du Ballermann, très prisée des Allemands.

"We want to rappeler, même si ce n'est que pendant quelques heures, que la plage appartient à tous les Majorquins," a déclaré l'activation Eloy au "Diario de Mallorca". Les touristes prenant des photos de l'action et des pancartes comme "Occupons nos plages" ou simplement "Assez" ont compris cela. "L'action n'est pas contre eux, mais contre le modèle touristique," a déclaré Eloy.

De telles actions ont déjà eu lieu plusieurs fois sur l'île préférée des Allemands : plusieurs dizaines de milliers de personnes ont participé à deux manifestations pacifiques à Palma contre les excès du tourisme en mai et juin.

Des actions de protestation similaires ont également eu lieu dans d'autres centres touristiques en Espagne. Les critiques se plaignent en particulier du coût de la vie élevé et du manque de logements abordables en raison de l'afflux massif de touristes.

Jusqu'à présent, toutes les manifestations ont été pacifiques. Cependant, des slogans de graffiti laids ont également apparu à Majorque, comme le rapportent le "Mallorcamagazin" et le "Mallorca Zeitung". "Tuez un touriste" ou "Le tourisme rend libre" en allemand. Apparemment, une référence au slogan cynique des nazis "Arbeit macht frei" au-dessus des entrées des camps de concentration.

Les manifestants à Palma, comme ceux à Majorque, expriment leurs préoccupations quant à l'impact du tourisme de masse, en particulier en ce qui concerne le coût de la vie élevé et la pénurie de logements. De plus, les initiatives contre le tourisme excessif ont dépassé Majorque, atteignant d'autres points chauds touristiques en Espagne.

