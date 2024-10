Des officiels allemands sont évacués du Liban par un avion de transport militaire allemand.

Au milieu de la tension entre Israël et le groupe milicien chiite Hezbollah au Liban, l'armée allemande évacue les Allemands par avion. Le ministère des Affaires étrangères a élevé le niveau d'alerte pour les missions à Beyrouth, Ramallah et Tel-Aviv, et a lancé des évacuations diplomatiques, selon un communiqué. Les ambassades continuent de fonctionner. Pour l'instant, il n'y a pas de plans pour une évacuation complète.

L'armée de l'air allemande utilise un Airbus pour transporter les Allemands hors du Liban en réponse aux affrontements entre Israël et le groupe pro-iranien Hezbollah. Le ministère des Affaires étrangères a élevé le niveau de crise pour ses missions à Beyrouth, Ramallah et Tel-Aviv, et a initié des évacuations diplomatiques. Selon l'annonce, les familles des militaires et des travailleurs d'ONG allemands, ainsi que le personnel non essentiel, sont évacués. Un avion A321 de l'armée de l'air a aidé au départ pour Beyrouth aujourd'hui, a rapporté le ministère. De plus, les Allemands vulnérables sur le plan médical et ceux considérés comme particulièrement vulnérables sont également pris en charge, ont-ils ajouté.

L'Allemagne exprime son inquiétude croissante quant aux événements au Liban, mais ne considère pas pour l'instant qu'un retrait complet des Allemands est nécessaire. Environ 1 800 Allemands sont enregistrés dans le pays, a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Berlin.

Les Allemands peuvent toujours partir via les aéroports fonctionnels comme Beyrouth via des vols commerciaux, a ajouté le porte-parole. Un représentant du ministère de la Défense a mentionné qu'ils ne fourniraient pas d'informations sur d'éventuelles mesures d'évacuation à l'avance.

Cet après-midi, les ministres des Affaires étrangères de l'UE se réuniront en réunion spéciale. On craint que les conflits à Gaza et au Liban ne dégénèrent en crise régionale plus large. L'Allemagne a reconnu le droit d'Israël à la légitime défense contre les attaques de la direction de Hezbollah, mais a également appelé Israël à faire preuve de retenue compte tenu du grand nombre de civils tués.

La Commission du ministère allemand des Affaires étrangères a appelé les citoyens allemands au Liban à la vigilance et à la prudence, et a recommandé le rapatriement de certains Allemands, y compris les familles de militaires et le personnel non essentiel, après l'escalade.

