- Des nouveaux joueurs rejoignent les équipes du championnat SC Magdeburg et Vice Foxes

Magdebourg/Berlin (dpa) -

Attaquant vedette Manuel Zehnder

Ce transfert a causé autant de remous qu'il a surpris. Alors que HC Erlangen était impliqué dans un litige juridique avec Eisenach concernant la validité de la résiliation du contrat de Zehnder, toutes les négociations à l'amiable ont également échoué. Une indemnité de départ élevée n'était pas envisageable pour les Thuringiens, qui avaient obtenu l'engagement du meilleur buteur de Bundesliga pour rester. Après l'échec des négociations, les champions d'Allemagne SC Magdebourg ont sauté sur l'occasion et ont engagé le joueur national suisse. "Son style de jeu se marie parfaitement à SC Magdebourg. De plus, Manuel n'a que 24 ans et a encore beaucoup de marge de progression, ce qui fait de cette décision une décision tournée vers l'avenir", a déclaré l'entraîneur en chef Bennet Wiegert. Zehnder a souligné qu'il "vit pour le handball rapide et les situations un contre un".

Le Protégé de Wiegert Tim Zechel

Wiegert connaissait Tim Zechel de son époque en tant que coordonnateur jeunesse à SCM. "Je rechignais à le laisser partir à l'époque", a déclaré l'entraîneur en chef, suivant de près la carrière de son ancien protégé. Après le départ de Lucas Meister, il a saisi l'occasion et a signé le joueur national allemand de 27 ans du HC Erlangen. Zechel est censé grandir aux côtés de joueurs de classe mondiale Magnus Saugstrup et Oscar Bergendahl. "Je veux apprendre autant que possible, mais je ne veux pas non plus me cacher", a déclaré Zechel, qui est revenu sur l'Elbe après 11 ans.

Renforcement défensif espagnol avec Antonio Serradilla

Il a lutté pour cette opportunité. Le joueur national espagnol Antonio Serradilla, qui a subi une déhiscence rétinienne et a eu son œil droit enlevé en avril 2021 en raison d'une tumeur, est un renforcement significatif de la défense avec ses 1,98 m. Pour lui, c'est un rêve devenu réalité. Pour Wiegert, le concept éprouvé d'une équipe solide est parfaitement incarné par le joueur de 25 ans qui rejoint à partir d'Elverum Handball.

Remplaçant pour Hornke et Pettersson : Isak Persson

Les Jeux olympiques de Paris ont apporté de mauvaises nouvelles pour Magdebourg. D'abord, l'ailier droit Tim Hornke s'est blessé, puis son coéquipier Daniel Pettersson a été touché. En réponse, l'ailier droit suédois de 24 ans Isak Persson a été signé. Il était sans club après son passage au Bergischer HC. "Compte tenu des tâches à venir dans toutes les compétitions, c'était une heureuse coïncidence", a déclaré Wiegert.

Vétéran Tobias Reichmann pour Lindberg

Berlin a également réagi au départ de l'ailier droit Hans Lindberg en engageant l'ancien champion d'Europe (2016) et joueur national de 106 fois Tobias Reichmann. "C'est un tireur très précis et il a des capacités athlétiques", a loué le directeur sportif Stefan Kretzschmar. Les plus grands succès en club de Reichmann incluent deux championnats d'Allemagne et deux victoires en Ligue des champions avec THW Kiel, ainsi que trois championnats de Pologne, trois coupes et une Coupe du Roi avec Industria Kielce. Il a également remporté la médaille de bronze avec l'équipe nationale allemande aux Jeux olympiques de 2016 à Rio.

Jeune prodige du gardien de but considéré comme champion du monde U21 avec un avenir prometteur. Lasse Ludwig, appelé à remplacer le gardien titulaire Dejan Milosavljev après le départ de Viktor Kireev, a mis en valeur son talent la saison dernière avec alors VfL Potsdam en deuxième division. Maintenant, le joueur de 21 ans est prêt à faire le prochain pas dans son développement avec le grand frère de Berlin. "Lasse Ludwig apporte un calme et une composition au jeu et à la défense, offrant la sécurité nécessaire. C'est un vrai joueur de la dernière minute", a loué le PDG des Fuchs Bob Hanning.

Meilleur buteur de VfL Potsdam Max Beneke

Max Beneke, meilleur buteur de la saison dernière, était l'un des joueurs les plus en vue. Avec 291 buts, l'arrière droit "Rookie de la saison" a joué un rôle important dans la promotion de VfL Potsdam en Bundesliga. Maintenant, le gaucher puissant est de retour avec les Fuchs et vise à compléter parfaitement le mondial du handball Mathias Gidsel. "Dans le passé, j'étais plus un remplaçant chez les Fuchs Berlin et j'étais seulement occasionnellement intégré. Maintenant, je veux être un joueur permanent dans l'équipe", a déclaré Beneke au sujet de ses objectifs.

