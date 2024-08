- Des non-locaux remportent une victoire inattendue au concours de la Coupe de l'Amérique.

À l'issue de la première journée des séries éliminatoires de la 37e America's Cup, trois équipages sont en tête : Team Luna Rossa Prada Pirelli (Italie), Team Ineos Britannia et le team français Orient Express Racing, chacun ayant remporté un point lors de la première des huit journées de compétition.

Des vents légers à Barcelone ont réservé quelques surprises lors de la première étape. Dans le premier match, l'outsider Orient Express de France a créé la surprise en battant l'équipe suisse Alinghi Red Bull Racing grâce à un départ tonitruant, un bateau plus rapide et le premier point de victoire. Dans le deuxième match, les favoris italiens ont mis une pression immense sur les Kiwis défenseurs lors de la phase éliminatoire.

Cependant, finalement, l'équipe italienne Luna Rossa a dû céder face à la supériorité stratégique des Kiwis. Dans le match suivant, le yacht américain Patriot a rencontré des problèmes avant le départ, permettant à Team Ineos Britannia de prendre un départ éclair. Dans un final haletant, les Américains ont échoué malgré leur vitesse impressionnante. Dans le quatrième match de la journée, l'équipe française a été vaincue par les Italiens confiants.

La phase éliminatoire reprendra vendredi avec quatre des 30 matches aller-retour au total, où chaque équipage affrontera tous les autres deux fois. Le plus faible concurrent sera éliminé le 8 septembre, les quatre restants passant aux demi-finales de la Coupe Louis Vuitton.

En naviguant sur les eaux, l'équipe française Orient Express Racing a montré sa force surprise lors du premier match, remportant la victoire contre l'équipe suisse Alinghi Red Bull Racing.

