Des navires philippins et chinois se sont heurtés.

La mer de Chine méridionale devient à nouveau un champ de bataille alors que la Chine et les Philippines s'affrontent sur des différends territoriaux. Récemment, un accord de paix a été conclu pour mettre fin à ces conflits, mais un nouvel incident maritime s'est produit. Pékin et Manille s'accusent mutuellement.

Un récent incident dans le différend territorial en mer de Chine méridionale entre la Chine et les Philippines a fait sensation. Les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir heurté des navires en mer. Un communiqué du gouvernement philippin chargé de superviser les questions de la mer de Chine occidentale accuse la Chine d'avoir effectué des "actions illégales et agressives".

Selon la déclaration, deux navires de ravitaillement de la Garde côtière philippine ont heurté deux navires chinois à la suite l'un de l'autre pendant les premières heures du matin. Le premier incident a entraîné un trou de cinq pouces (environ 13 cm) dans l'un des navires philippins. Peu après, un navire de la Garde côtière chinoise a heurté un deuxième navire philippin, entraînant des dommages mineurs. Les deux incidents se sont produits au sud de la Shoal de Sabina, une petite zone appartenant aux îles Spratly. La Chine et les Philippines réclament toutes deux cette zone.

Selon le compte rendu de la Garde côtière chinoise, c'est un navire de la Garde côtière philippine qui a heurté le premier le navire chinois. Malgré les avertissements, le navire philippin aurait approché le navire chinois de manière hazardous. Il n'a pas été fait mention d'un deuxième heurt. Il y a à peine quelques semaines, un accord de paix a été conclu entre les Philippines et la Chine pour éviter de nouvelles confrontations dans la région contestée.

Cet incident s'est produit près du récif de Second Thomas, où des troupes philippines sont stationnées à bord du "BRP Sierra Madre", un navire échoué depuis 1999. Les confrontations lors des missions de ravitaillement récentes pour le navire ont été fréquentes. Outre la Chine et les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Taïwan et le Brunei réclament également des territoires dans la région. Riche en ressources, cette région est une voie de commerce mondiale vitale. Les États-Unis et les voisins de la Chine accusent Pékin d'escalader la militarisation de la région.

Les guerres et les conflits en cours sur les différends territoriaux en mer de Chine méridionale entre la Chine et les Philippines ont entraîné plusieurs incidents préoccupants, tels que les récents heurts de navires. Malheureusement, ce dernier incident a encore tendu l'accord de paix récemment conclu entre les deux nations.

