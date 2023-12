Des navires durables : Les croisières les plus respectueuses de l'environnement au monde

En effet, les défis en matière de développement durable abondent dans un secteur connu pour ses navires émettant du carbone, sa production excessive de déchets (ordures, eaux usées et eaux grises) et son surtourisme portuaire, sans parler des violations environnementales qui ont donné lieu à des sanctions très médiatisées.

Toutefois, à mesure que les réglementations plus strictes et les normes environnementales mondiales s'imposent, et que les consommateurs exigent de plus en plus des vacances plus propres et plus vertes, certaines compagnies de croisières s'efforcent de rendre les expériences en mer nettement plus durables.

"Toutes les compagnies de croisières investissent dans des initiatives écologiques, qu'il s'agisse d'examiner l'empreinte carbone ou d'affiner les émissions. C'est une priorité pour chaque compagnie de croisière", explique Colleen McDaniel, rédactrice en chef du site d'évaluation des croisières Cruise Critic.

Aujourd'hui, les pratiques de base en matière de développement durable, telles que l'interdiction des pailles en plastique ou la réutilisation du linge, ne suffisent tout simplement pas à faire bouger les choses. Les véritables innovateurs sont les compagnies qui poursuivent le plus agressivement leurs objectifs de décarbonisation par le biais de percées technologiques, notamment en ce qui concerne les carburants alternatifs plus propres et les infrastructures plus vertes dans les ports.

En 2019, le secteur des croisières a transporté près de 30 millions de passagers et contribué à hauteur de 154 milliards de dollars à l'économie mondiale avant la pandémie ; malgré les difficultés liées à la pandémie, il est en bonne voie pour dépasser ces chiffres d'ici à la fin de l'année. Les partisans de la croisière affirment que celle-ci peut être une force pour le bien, en soutenant les économies locales et en inspirant aux croisiéristes une prise de conscience environnementale et culturelle.

Cependant, la dépendance du secteur à l'égard du fioul lourd (HFO) polluant pour ses navires l'a mis en porte-à-faux avec les objectifs des Nations unies en matière d'émissions nettes nulles d'ici à 2050. Actuellement, les navires de croisière et autres navires maritimes sont responsables de près de 3 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre chaque année. Considéré comme pire que l'avion en termes d'émissions de carbone par passager, un rapport du Pacific Standard a révélé que l'empreinte carbone moyenne d'une personne est multipliée par trois lors d'une croisière.

Les compagnies de croisières océaniques membres de la Cruise Lines International Association (CLIA), la plus grande association professionnelle du secteur des croisières, se sont engagées à réduire leurs émissions de carbone à zéro d'ici à 2050 et à réduire les taux de carbone de 40 % d'ici à 2030 (par rapport aux niveaux de 2008).

Cependant, alors que ces objectifs sont visés, les observateurs du secteur affirment que l'écoblanchiment est monnaie courante. De nombreuses affirmations de durabilité ne sont que de l'écoblanchiment ou sont le même type de mesures de "durabilité" que celles mises en œuvre depuis des années dans le tourisme terrestre", déclare Marcie Keever, directrice de l'association environnementale Friends of the Earth, qui publie chaque année un "bilan"des compagnies de croisière.

Des exemples de ces mesures peuvent être trouvés lorsque les compagnies cherchent à remplacer le HFO, qui émet du carbone et du soufre, par des carburants alternatifs plus propres. Le gaz naturel liquéfié (GNL), moins polluant, est largement considéré comme une solution d'appoint. Plus de la moitié des nouveaux navires de croisière commandés par les membres de la CLIA utilisent le GNL comme principal moyen de propulsion.

Pourtant, les écologistes et les scientifiques avertissent que le GNL est un combustible fossile limité et polluant qui pourrait causer encore plus de dégâts environnementaux que le HFO à long terme.

Mark Jacobson, directeur du programme atmosphère/énergie de l'université de Stanford et auteur de "No Miracles Needed : How Today's Technology Can Save Our Climate and Clean Our Air" (Pas besoin de miracles :comment la technologie d'aujourd'hui peut sauver notre climat et purifier notre air). Selon lui, si les "émissions directes de pollution atmosphérique du GNL sont inférieures à celles du fioul lourd, elles restent substantielles - et ses émissions en amont et son empreinte sont plus importantes que celles du fioul lourd", en raison de facteurs tels que les pratiques d'extraction non durables (comme la fracturation hydraulique) et les sous-produits du méthane.

Des experts comme M. Jacobson estiment que l'industrie devrait se concentrer davantage sur les nouvelles technologies énergétiques sans émissions. "Les solutions les plus propres pour les navires sont l'électricité produite par des batteries et l'électricité produite par des piles à hydrogène vertes", explique M. Jacobson, qui précise que "dans les deux cas, toutes les émissions du navire - à l'exception de la vapeur d'eau dans le cas des piles à hydrogène - sont éliminées".

Selon la CLIA, plus de 15 % des navires de croisière qui verront le jour au cours des cinq prochaines années seront équipés de piles à hydrogène ou de batteries électriques.

Un autre développement prometteur en matière de durabilité est l'évolution de l'industrie vers l'accostage sans émissions. La grande majorité des nouveaux navires d'aujourd'hui sont conçus de manière à pouvoir éteindre leurs moteurs à carburant et à se brancher sur le réseau local lorsqu'ils sont au port, réduisant ainsi la pollution de l'air et les problèmes de santé qui y sont liés. Seules 29 des quelque 1 500 ports visités par les navires de la CLIA disposent actuellement d'une infrastructure compatible.

Bien qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir - "la croisière reste l'un des choix de vacances les plus polluants", met en garde M. Keever - voici cinq compagnies de croisière qui sont en tête du peloton avec leurs initiatives respectueuses de l'environnement.

Hurtigruten

Cette compagnie norvégienne de voyages d'aventure, vieille de 130 ans, intègre une éthique de durabilité au cœur de son activité. Leader en matière d'énergie verte, Hurtigruten a mis de côté le HFO pour sa flotte de petits navires il y a plus de dix ans, en faveur de carburants alternatifs plus écologiques tels que le gasoil marin et les biocarburants.

En 2019, Hurtigruten a lancé le premier navire de croisière hybride à batterie électrique au monde (et est en train de convertir le reste de sa flotte d'expédition à l'énergie hybride à batterie), et prévoit de lancer le premier navire de croisière à zéro émission au monde d'ici à 2030.

La compagnie a également mis en place une connexion à l'alimentation électrique à terre pour l'ensemble de la flotte afin d'éliminer les émissions dans les ports, et elle a été la première compagnie de croisière à éliminer progressivement les plastiques à usage unique à bord.

Ponant

La compagnie française de luxe Ponant a mis en service en 2021 un navire d'expédition hybride (fonctionnant au GNL et sur batterie électrique), Le Commandant Charcot, d'une capacité de 245 passagers, dont les émissions sont réduites au minimum. Elle prévoit de construire un navire à "impact zéro" d'ici à 2025.

Première compagnie de croisière à obtenir la certification Green Marine, Ponant compense également 100 % de ses émissions.

De plus, tous les navires de Ponant sont équipés de connexions électriques entre la terre et le navire dans les ports ; la compagnie a cessé d'utiliser des plastiques à usage unique ; et des études d'impact environnemental sont menées avant la conception de tout itinéraire.

Star Clippers

Parfois, en matière de développement durable, ce qui est ancien est à nouveau nouveau nouveau.

La compagnie Star Clippers, basée à Monaco, exploite un trio de grands voiliers de 166 à 227 passagers qui fonctionnent exclusivement à l'énergie éolienne jusqu'à 80 % du temps (et utilisent du gazole à faible teneur en soufre dans les autres cas).

La taille réduite des navires signifie un impact global moindre, ainsi que l'accès à des ports moins touristiques. Au Costa Rica, par exemple, Star Clippers a été la première compagnie de croisières à être certifiée "Pura Vida Pledge" - approuvée par l'Office du tourisme du Costa Rica en reconnaissance de ses références écologiques.

Havila Voyages

Cette compagnie de croisière norvégienne, qui sera lancée en 2022, a mis à l'eau deux des quatre navires hybrides prévus et propose des itinéraires le long de la côte norvégienne.

Havila Voyages dispose des plus grandes batteries de navires de passagers en mer, ce qui permet à ses navires de naviguer - pendant des périodes pouvant aller jusqu'à quatre heures - dans les fjords du pays protégés par l'UNESCO, sans bruit et sans émissions polluantes.

De plus, les batteries peuvent être rechargées au port avec de l'énergie hydroélectrique propre provenant du réseau local, et sont suffisamment puissantes pour alimenter les navires lorsqu'ils sont à quai. Bien que les navires utilisent actuellement du GNL, Havila vise à terme à fonctionner sans émissions, avec des navires conçus pour passer à l'hydrogène dès que la technologie sera disponible.

Explora Journeys

Cette nouvelle marque de croisière de luxe de la compagnie maritime suisse MSC Group sera lancée cet été, mais elle fera vraiment parler d'elle en 2027, lorsqu'elle inaugurera le premier navire au monde alimenté au GNL, équipé de piles à hydrogène et d'une technologie de réduction des émissions de méthane.

En partenariat avec les constructeurs italiens Fincantieri, les navires pionniers d'Explora Journeys (les premiers des deux prévus pour la ligne naissante) auront des émissions de gaz à effet de serre considérablement réduites lorsqu'ils seront en mer et n'émettront guère plus que de la vapeur d'eau et de la chaleur lorsqu'ils seront à l'arrêt dans les ports.

Parmi les autres points forts de la marque figurent l'interdiction des plastiques à usage unique et la certification de la réduction du bruit sous-marin (afin de ne pas perturber la faune et la flore marines).

