- Des musulmans prient devant une mosquée fermée - poursuite contre l'interdiction

Près de trois semaines après l'interdiction du Centre islamique de Hambourg (IZH), environ 200 croyants se sont à nouveau réunis pour la prière du vendredi devant la Mosquée bleue fermée sur l'Alster. Un prédicateur anglophone a encouragé les participants, parmi lesquels environ un tiers étaient des femmes : "Bien sûr, c'est douloureux quand nous ne pouvons pas prier à la mosquée", a-t-il déclaré. "Mais c'est beaucoup plus important que nos cœurs soient ouverts. (...) Allah a rassemblé nos cœurs."

Les participants avaient déroulé des tapis de prière sur la rue devant la Mosquée Imam Ali, comme le bâtiment est officiellement connu. La police a observé l'événement.

"Centre de propagande iranien en Europe"

Le Centre islamique de Hambourg, qui gère la mosquée, a été interdit le 24 juillet par la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD). Faeser a décrit l'IZH comme "un centre de propagande important de l'Iran en Europe".

L'association, en tant que représentant direct du "Guide suprême" de l'Iran, promeut l'idéologie de la fameuse Révolution islamique en Allemagne de manière agressive et combative, selon un communiqué du ministère. Dans tout le pays, la police a saisi les biens et les installations du centre et de cinq de ses organisations affiliées. Cela signifie également que la mosquée de Hambourg est provisoirement sous administration fédérale.

Procès devant le Tribunal administratif fédéral

Le Centre culturel islamique de Francfort a déposé un recours et une demande en urgence contre l'interdiction du ministère de l'Intérieur fédéral. Mercredi, les deux ont été soumis au Tribunal administratif fédéral de Leipzig, comme l'a annoncé une porte-parole. Le tribunal traite maintenant l'affaire. Le centre culturel islamique de Francfort est l'une des cinq organisations affiliées du Centre islamique de Hambourg.

Malgré l'interdiction en cours du Centre islamique de Hambourg, la communauté s'est réunie pour une prière du vendredi passionnée devant la Mosquée bleue fermée, avec environ un tiers des participants étant des femmes. La police a gardé un œil vigilant sur l'événement, alors que des tapis de prière étaient déroulés sur la rue devant la Mosquée Imam Ali.

Lire aussi: