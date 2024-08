- Des musiciens hospitalisés souffrant de blessures cutanées

Sid Wilson, DJ de Slipknot (47 ans), hospitalisé avec des brûlures

Il semble que le musicien Sid Wilson, partenaire de Kelly Osbourne (39 ans) et DJ de Slipknot, ait été hospitalisé suite à des brûlures. Selon les rapports, l'incident s'est produit alors que Wilson s'occupait d'un feu de joie sur la ferme qu'il partage avec Osbourne et leur fils Sidney (2 ans). Le feu aurait échappé à tout contrôle, entraînant des blessures chez Wilson, comme le suggère des publications sur Instagram partagées par Wilson et Osbourne eux-mêmes.

Wilson souffre de brûlures graves

Depuis le début du week-end dernier (24 août), Wilson publie régulièrement des mises à jour sur son Instagram, montrant son parcours à l'hôpital. Les vidéos montrent que Wilson a subi des brûlures du deuxième degré sur le visage et les bras, ce qui a rendu sa peau rouge vif, gonflé ses lèvres et causé des cloques.

Kelly Osbourne a également rendu visite à Wilson à l'hôpital et a partagé ses pensées via une histoire Instagram. Elle a expliqué : "C'est pourquoi il faut éviter les tas de braises", en secouant la tête d'incrédulité. Elle a poursuivi : "Il s'est enflammé et tout a explosé."

L'engagement de Wilson Despite les blessures

Malgré ses graves blessures, Wilson reste déterminé dans ses ambitions, comme en témoignent ses publications sur Instagram. Il a juré de se remettre sur pied et de rejoindre le groupe pour leur prochaine tournée, déclarant : "Je vais me remettre, quoi qu'il arrive. À bientôt sur la tournée."

Slipknot a également confirmé la participation de Wilson à leurs prochains concerts, déclarant dans une publication Instagram : "Notre membre Sid Wilson a eu un accident aujourd'hui et a subi des brûlures. Il se remet chez lui avec sa famille et sera avec nous sur scène le week-end prochain à Rocklahoma. Nous remercions tous ceux qui lui ont envoyé leurs vœux de prompt rétablissement et avons hâte de vous revoir bientôt."

Slipknot est prévu pour se produire au festival Rocklahoma dans l'Oklahoma, qui aura lieu du 1er au 3 septembre.

Après l'accident de feu de joie, les médecins de Wilson travaillent diligemment pour l'aider à se remettre de ses brûlures du deuxième degré. Malgré les blessures, la détermination de Wilson à rejoindre Slipknot pour leur prochaine tournée reste inébranlable.

Lire aussi: