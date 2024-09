Des musiciens comme Manu Chaoh ont récemment sorti un nouvel album musical.

En 1998, Manu Chao a résonné dans le monde entier avec "Bongo Bongo", un titre phare de son album à succès "Clandestino". Dix-sept ans plus tard, le musicien français d'origine basque-galicienne sort un nouvel album intitulé "Viva Tu", son premier album studio depuis.

Avec 13 titres à son actif, cette compilation explore une variété de langues : français, anglais, espagnol et portugais. Les mélodies, les rythmes et les thèmes qui ont valu à Chao de nombreuses récompenses sont toujours présents sur "Viva Tu". À 63 ans, l'artiste continue d'innovation le style "Mestizo", un mélange de rock, reggae, ska et sons traditionnels latino-américains, couramment classé comme musique du monde, qu'il a introduit avec "Clandestino".

Chao n'hésite pas à expérimenter pour autant. Ses collaborations avec la légende de la country américaine Willie Nelson sur un titre intitulé "Heaven's Bad Day" et avec le musicien espagnol Laeti sur "Tu Te Vas" en témoignent.

Cet été, les fans auront l'occasion de voir Chao en concert principalement dans des lieux non européens, comme le Mexique et la Californie. Avec des spectacles prévus dans des villes européennes majeures comme Berlin, Paris, Londres, Barcelone et Madrid, il est prévu qu'il revienne dans l'Ancien Monde. Les dates précises n'ont pas encore été annoncées, mais vous pouvez consulter son site web et son Instagram pour des mises à jour.

Pour attiser encore plus l'excitation, Chao a sorti son premier single de "Viva Tu" en juin - "São Paulo Motoboy", dédié aux coursiers à moto de São Paulo, au Brésil, qui ont également inspiré un documentaire de l'artiste.

Ce nouvel album, intitulé "Viva Tu", met en valeur la polyvalence de Manu Chao en matière de langues, y compris le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais, reflétant sa popularité internationale. During his upcoming tour, fans in Spain, specifically Barcelona and Madrid, can look forward to experiencing his live performances.

