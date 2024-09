Des multitudes d'abeilles ont été découvertes dans une ferme appartenant à une famille du Maine.

Environ 40 000 abeilles ont été extraites de la ferme Smiling Hill Farm à Westbrook, dans le Maine, selon notre affilié WMTW. La famille Knight gère cette exploitation agricole depuis 1720, selon le site web de la ferme.

Marsha Knight a déclaré que ces abeilles à miel ou des similaires habitaient la cavité du mur depuis son enfance, a rapporté Andrew MacDonald, le propriétaire de Bee Huggah, l'entreprise qui a extrait les abeilles de la ferme, dans une vidéo publiée sur Facebook.

Le Maine compte plus de 270 espèces différentes d'abeilles, selon l'Université du Maine.

"Il y a plus de 60 ans, il y avait des abeilles dans cette maison, et ça pourrait même être plus long, comme 70 ou 80 ans", a déclaré Michael Knight, le frère de Marsha, selon WMTW.

La vidéo de MacDonald du 13 septembre montre une grande nuée d'abeilles actives se déplaçant à l'intérieur d'un mur jaune exposé dans la ferme avant leur récente extraction. Les abeilles peuvent également être vues entrant et sortant de la ferme depuis l'extérieur, comme le montre la vidéo.

Au lieu d'exterminer la colonie d'abeilles résidant dans la ferme, qui nécessitait une rénovation, la famille Knight a choisi de la préserver. Ils ont demandé l'aide de MacDonald, selon WMTW.

"Je pense que ces abeilles valent la peine d'être sauvées pour diverses raisons", a déclaré MacDonald à WMTW. "Elles ont des bienfaits médicaux et aident à polliniser nos cultures."

MacDonald a transféré les abeilles dans une ruche située à l'extérieur de la ferme, où elles s'adaptent à leur nouvel environnement, comme le montre une vidéo publiée sur Facebook vendredi.

La famille Knight prévoit de maintenir la ruche extérieure, et plus tard, les abeilles seront déplacées vers un autre endroit sur la ferme, selon WMTW.

La famille Knight a exprimé sa gratitude envers MacDonald pour avoir sauvé les abeilles, déclarant qu'ils considèrent ces dernières comme des membres essentiels de leur héritage familial à la ferme Smiling Hill. Depuis leur relocalisation dans la ruche extérieure, les abeilles ont commencé à produire du miel, contribuant à la durabilité future de la ferme.

