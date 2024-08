Des mouches qui dansent sans se soucier des dangers

Dans leurs recherches, les académiques Laurie Cazalé-Debat de l'Université de Birmingham et Lisa Scheunemann de l'Université libre de Berlin ont découvert que, à mesure que les poursuites amoureuses progressent, une augmentation de la dopamine atténue les alertes de danger. Au début des phases de séduction, ces mouches fruitière arrêtaient ce comportement lorsque des prédateurs étaient imités. Cependant, à mesure que l'acte d'accouplement se rapprochait, ces mouches fruitière ne prêtaient plus attention au danger simulé. Cette avancée pourrait également suggérer des stratégies de prise de décision chez différents animaux et peut-être même chez les humains. La dopamine pourrait ainsi agir comme un filtre sensoriel, se concentrant sur les priorités les plus urgentes.

Dans cette étude, l'hormone du "bonheur" dopamine joue un rôle crucial dans la modification de la perception du danger des mouches fruitière pendant la séduction. À mesure que les poursuites amoureuses progressent et que l'hormone du "bonheur" augmente, les mouches fruitière deviennent moins réceptives aux menaces potentielles.

