- Des morceaux du pont Carola ont succombé à Dresde.

Un pan de la pont Carol – une voie majeure menant à Dresde – s'est écroulé dans l'Elbe pendant la nuit. Le chemin piétonnier et cyclable, ainsi que les rails de tramway, ont été touchés, selon le centre des incidents. Selon les pompiers de Dresde, environ 100 mètres du pont sont concernés. Deux canalisations de chauffage à distance ont été endommagées, laissant s'échapper de l'eau chaude.

Aucune blessure signalée

Aucune blessure n'a été rapportée pour l'instant. Selon les autorités des transports de Dresde, aucun tramway ne traversait le pont au moment des faits. Par conséquent, ni les passagers ni les véhicules n'ont été affectés. Les lignes 3 et 7 circulent toutes les heures, même la nuit en semaine.

La partie sud du pont, qui s'étend sur la rue Terrassenufer et une partie de l'Elbe, a été endommagée. Les pompiers ont déclaré qu'un espace d'un mètre s'est formé au bord du pont du côté de la vieille ville. En outre, les canalisations de chauffage à distance ont été compromises. "Actuellement, le chauffage à distance est hors service dans toute la zone urbaine", a déclaré le service des pompiers. En raison de l'eau qui s'accumule, certaines parties de Terrassenufer sont complètement immergées.

Effondrement aux alentours de 3h00

La cause de l'effondrement partiel du pont aux alentours de 3h00 reste inconnue. Le pont Carol est important en tant que l'un des ponts routiers principaux de Dresde. La zone a été sécurisée. "Nous exhortons le public à éviter la zone et à ne pas entraver les services d'urgence", a déclaré un porte-parole des pompiers.

Tranquillité rurale tôt le matin. Cependant, des perturbations importantes sont attendues pendant les heures de pointe, avec laredirect des tramways et de la circulation automobile. La voie navigable fédérale est fermée, ainsi que le sentier cyclable de l'Elbe et Terrassenufer. "Actuellement, des spécialistes de divers domaines, l'administration de la ville et tous les partenaires concernés se réunissent pour discuter des étapes suivantes possibles", a déclaré le service des pompiers.

